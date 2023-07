Tiene banco la questione movida dopo le ultime segnalazioni dei residenti del centro storico, cuore caldo del by-night. A finire sotto la lente d'ingrandimento, ancora una volta, i gestori dei locali, colpevoli, secondo gli abitanti del quartiere, di trasgredire alla nuova ordinanza sindacale che vieta la diffusione della musica, dentro e fuori i locali, a partire dalla mezzanotte.

Già dal prossimo weekend verranno effettuati controlli più serrati delle forze dell'ordine, con il prolungamento degli orari di pattugliamento e un incremento di unità, mezzi e pattuglie. Fino alle due di notte, infatti, gli organi preposti verranno chiamati a verificare il rispetto delle norme legislative così come stabilito dall'ordinanza sindacale. Ed è proprio quest'ultimo provvedimento a scatenare la reazione del comitato locali centro storico.

«Questo provvedimento è la scelta più facile che viene presa sulla pelle dei lavoratori del centro storico che da anni stanno investendo in questa città e provano ad offrire un sano divertimento ai giovani e ai turisti che arrivano nel capoluogo il venerdì e il sabato sera» spiega il direttivo, pronto a un lungo braccio di ferro con i residenti di zona, che invece da tempo denunciano episodi di inquinamento acustico e schiamazzi notturni. L'elenco delle richieste dei gestori dei baretti e dei locali notturni è abbastanza corposo e riguarda in modo particolare la convocazione di un tavolo tecnico con l'assessore alle Attività produttive del Comune di Benevento, Luigi Ambrosone, con il duplice obiettivo di promuovere la crescita economica del centro storico e chiedere lo slittamento in avanti dell'orario in cui è consentita la musica. «In questa cornice chiariscono i gestori dei locali bisogna capire che la movida è una risorsa per la città. Muove soldi, economia, produce lavoro e piace ai giovani ai quali non si può negare il diritto al divertimento».

Gli operatori commerciali però sono aperti a qualsiasi forma di dialogo. «Ben venga un momento di confronto con le diverse sensibilità coinvolte spiegano noi siamo sempre stati favorevoli ai controlli delle forze dell'ordine, per rendere l'attività notturna del centro storico sempre più sicura, assicurando a tutti una maggiore sicurezza. Abbiamo sempre rispettato le regole, anche quest'ultima, ma crediamo che la soluzione per favorire un divertimento sicuro non la si può trovare vietando la musica da mezzanotte». Eppure, i titolari delle attività del centro storico si trovano loro malgrado nuovamente nell'occhio del ciclone.

«Considerato che i vicoletti teatro della movida costituiscono un grosso richiamo per tante comitive, anche delle province limitrofe, con questo provvedimento già abbiamo registrato un calo di presenze con involuzione degli affari per tutto l'indotto. Da tempo proponiamo la costituzione di un tavolo di lavoro permanente composto da forze dell'ordine, amministratori comunali e una rappresentanza degli operatori che conoscono la situazione e quindi potrebbero fornire consigli pratici ed efficaci».

Sulla delicata questione, quasi a voler smorzare qualsivoglia forma di polemica, è intervenuto l'assessore alle Attività produttive, Luigi Ambrosone. «Vorrei ricordare che già lavoriamo in sinergia con i gestori del locali. La questione movida a Benevento è ben diversa rispetto ad altre città campane. L'amministrazione comunale ha già varato i provvedimenti di competenza - rileva Ambrosone -. L'ordinanza sindacale varata disciplina non soltanto gli orari entro i quali è consentita la diffusione di musica, ma anche la tipologia di manifestazioni consentite, ricordando che gli spettacoli aperti al pubblico sono cosa diversa dall'intrattenimento musicale dei clienti di un'attività commerciale.

Sul piano della sicurezza, in tutta onestà non vedo problemi di particolare gravità nella movida cittadina, analisi confortata dall'autorevole parere delle forze dell'ordine che assicurano sempre controlli ottimali. Riteniamo che un confronto con gli esercenti possa agevolare la risoluzione dei dissidi. Sarà anche l'occasione per recepire idee e proposte da tradurre in eventuali nuovi provvedimenti. Con l'estate crescerà considerevolmente il numero di giovani che frequenteranno gli spazi all'aperto e i locali cittadini, per lo più nelle ore serali. Il nuovo provvedimento spiega il delegato al ramo mira a tutelare il loro intrattenimento e l'attività degli esercizi commerciali, evitando che il comportamento di pochi irrispettosi possa nuocere alla collettività».