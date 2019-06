CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Giugno 2019, 09:57

Far avvertire la presenza dello Stato anche nei vicoli del centro storico. I fatti di cronaca dei giorni scorsi, diversi tra loro ma accomunati dalla location, hanno riacceso i riflettori sull'area cuore della città. Tra le voci che si sono levate più distintamente per invocare maggiore decoro e una vigilanza assidua si segnala quella del comitato di quartiere che per bocca del presidente Carlo Cennamo ha richiesto rapidi interventi. In particolare ha chiesto alla prefettura di inserire la questione nell'agenda dei lavori del prossimo Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Istanza prontamente raccolta dal prefetto Francesco Antonio Cappetta che ha convocato il vertice per martedì, alle 10.30. Gli eventi dell'ultima settimana del resto hanno provocato un notevole allarme sociale tra i residenti. Un giovane che ha dovuto fare ricorso alle cure mediche per una ferita da coltello al petto l'episodio più inquietante. Ma a stretto giro le cronache hanno registrato anche la lite tra due uomini di mezza età, complice un litigio per la conduzione dei rispettivi cani. Senza tralasciare l'aggressione portata a una ragazza con un oggetto contundente a opera di un coetaneo. Vicende risoltesi senza gravi conseguenze fisiche ma sufficienti a far scattare l'allarme sicurezza anche in considerazione della stagione estiva.