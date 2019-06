CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 12 Giugno 2019, 14:00

Scatta la stretta sugli effetti indesiderati della movida. Le istituzioni fanno quadrato per prevenire nuovi casi critici dopo i recenti episodi di violenza che hanno fanno accendere la spia rossa. «Le cronache anche degli ultimi giorni dimostrano che c'è una forte attenzione sociale sul tema della sicurezza in centro» ha rilevato il prefetto Francesco Antonio Cappetta aprendo i lavori del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza svoltosi a Palazzo del Governo. Al tavolo i massimi vertici istituzionali e delle forze dell'ordine. Presenti, tra gli altri, il questore Luigi Bonagura, il comandante provinciale dei carabinieri Alessandro Puel, il sindaco Clemente Mastella, il colonnello della Guardia di Fiananza Vincenzo Bontiempo, il vicecomandante della Polizia municipale Fioravante Bosco, l'assessore comunale Mario Pasquariello. In agenda la programmazione ordinaria della stagione di eventi che verrà aperta venerdì con la festa del Sacro Cuore nella zona alta della città per poi proseguire con le Universiadi, il Festival del cinema e della televisione, la Madonna delle Grazie. Manifestazioni che dovranno tenere conto delle disposizioni nazionali sulla sicurezza fattesi sempre più restrittive. Per la tradizionale festività al viale Mellusi in programma nel weekend, su input di Mastella, si è concordata la disposizione degli stand espositivi su un solo lato del viale così da favorire l'ordinato deflusso della folla e agevolare l'ingresso dei mezzi di soccorso. Richieste verifiche più stringenti sull'uso delle bombole a gas che non dovranno essere collocate in prossimità della fiamma viva.