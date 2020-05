Due multe a tema. Oggetto delle contravvenzioni notificate ieri dalla polizia municipale è l’eccesso di passione animalista. Una ultrasettentenne si è vista contestare «l’abbandono su suolo pubblico di scarti e avanzi alimentari» in violazione alla ordinanza sindacale del 5 settembre 2019. Condotta, protrattasi nel tempo, finalizzata a sfamare 15 gatti nei pressi della basilica della Madonna delle Grazie. Subito è scattata la polemica dopo la sanzione: «Sosterremo la donna che impugnerà l’atto - annuncia Marco Castaldi, leader della Lega per la difesa del cane -. Non c’è alcun abbandono improprio in quanto le bestiole consumano rapidamente il cibo, croccantini secchi che non sporcano. Piuttosto i vigili facciano rimuovere i rifiuti, quelli sì abbandonati nell’area». «Gli animali possono essere alimentati solo in aree delimitate» la replica del comandante Fioravante Bosco. Verbale numero due per un pensionato residente in via Bucciano. Davvero curioso il motivo: lasciava aperte le finestre di casa per far entrare un folto stormo di piccioni ai quali faceva trovare granaglie sul pavimento. Comportamento non occasionale come documentato da appositi video. © RIPRODUZIONE RISERVATA