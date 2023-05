Multe e divieto di accesso ad aree urbane per due parcheggiatori abusivi

Divieto di accesso alle aree urbane e multe per due parcheggiatori abusivi sorpresi dagli agenti di polizia a svolgere l'attività illecita nei pressi dell'ospedale San Pio, in piazza Risorgimento e in piazza Arechi, a Benevento.

Entrambi beneventani, i due soggetti erano già stati sorpresi una prima volta dal personale della Volante, multati e ammoniti con l'ordine di allontanamento dai luoghi dove erano stati scovati, provvedimento emesso dal questore Edgardo Giobbi.

Ciò nonostante, a distanza di alcuni giorni, sono stati ritrovati nelle medesime aree nell'atto di commettere la stessa violazione di legge.

Per tale ragione, oltre alla sanzione, è stato loro notificato, dai poliziotti della Divisione Anticrimine, il Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane.

La questura di Benevento, nel ribadire l’importanza di una tempestiva segnalazione alle forze dell’ordine di qualunque attività illecita o sospetta, invita i cittadini che dovessero imbattersi in persone dedite a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo a contattare tempestivamente i propri uffici.