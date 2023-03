Multe nel Fortore per trasporto illecito di rifiuti e guida in stato di ebrezza

Denunce, patenti ritirate e contravvenzioni per violazioni del codice della strada: è il bilancio dei controlli effettuati da 88 pattuglie dei Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo su 445 veicoli, 554 persone e 77 esercizi pubblici durante i weekend di marzo. Durante lo svolgimento dei controlli stradali, i militari hanno ritirato la patente di guida ad un 43enne per guida in stato di ebrezza mentre era al volante di un furgone.

In totale, durante il mese di marzo, sono state ritirate 11 patenti per sorpasso pericoloso in curva o su striscia continua e contestando infrazioni per circolazione con patente scaduta di validità, circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, circolazione in mancanza di documenti di circolazione, modifiche non autorizzate delle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo ed omessa revisione, decurtando complessivamente 100 punti da patenti di guida e elevando multe per 6.662 euro.

Inoltre i carabinieri della stazione di San Giorgio la Molara hanno deferito due uomini (un 55enne ed un 42enne sanniti) già noti alle forze dell’ordine, per trasporto illecito di rifiuti speciali pericolosi. I due, infatti, all’interno del loro camioncino trasportavano 4 batterie per auto esauste senza nessuna autorizzazione.