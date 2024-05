Grazie al Pnrr diventa smart il recupero crediti dei Comuni in provincia di Benevento. Un contributo da 1,8 milioni consentirà agli enti di rendere più veloce ed efficiente la procedura di riscossione dei tributi, come pure la notifica del sollecito pagamento servizi scolastici o delle contravvenzioni al codice della strada. Prevista anche la creazione di piattaforme per le notifiche digitali attraverso la posta elettronica certificata anziché con la classica raccomandata a/r. In Campania il contributo complessivo per migliorare la digitalizzazione in questi settori sfiora i 14 milioni, destinati a finanziare 456 progetti. La fetta più consistente arriva nella Città metropolitana di Napoli e nella provincia di Salerno (in entrambi i casi 3,6 milioni), seguite dalla provincia di Caserta (2,6 milioni), dall’Irpinia (2,3 milioni) e dal Sannio (1,8 milioni).

LE FASCE

I contributi sono parametrati alla popolazione residente. Per quanto riguarda il Comune di Benevento (Palazzo Mosti è beneficiario di 60mila euro) il contributo sarà destinato alla notifica di tutte le violazioni che non rientrano nel Codice della Strada. Scelte diverse, invece, per i 5 Comuni destinatari della seconda fascia di contributo, pari a 32mila euro: a Sant’Agata de’ Goti, Montesarchio, Telese Terme ed Apice il contributo è destinato alla notifica delle multe a San Giorgio del Sannio al sollecito pagamento servizi scolastici. Scelte diversificate anche negli altri Comuni, tutti nella terza fascia e destinatari di un contributo da 23mila euro. La pattuglia più numerosa è quella che userà le risorse per la notifica delle contravvenzioni al Codice della strada. Un elenco che comprende 27 Comuni: Bucciano, San Marco dei Cavoti, Castelfranco in Miscano, Baselice, Cusano Mutri, San Lorenzello, Pietraroja, Paupisi, Paduli, Torrecuso, Santa Croce del Sannio, Ceppaloni, Arpaia, Amorosi, Molinara, Castelvetere, Limatola, Apollosa, Campoli, Ponte, Pontelandolfo, Morcone, Pesco Sannita, Cerreto Sannita, San Nazzaro, Foiano di Val Fortore e Buonalbergo. Il secondo «pacchetto» più consistente è formato dagli enti che hanno optato per la messa in mora per mancato pagamento dei servizi scolastici. In elenco 24 Comuni: San Giorgio la Molara, Fragneto l’Abate, Castelpoto, Melizzano, San Lorenzo Maggiore, San Salvatore Telesino, Foglianise, Dugenta, Tocco Caudio, Vitulano, Arpaise, Circello, Pietrelcina, Paolisi, Durazzano, Calvi, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Cautano, Solopaca, Puglianello, San Leucio del Sannio e Sant’Angelo a Cupolo. Hanno invece preferito concentrarsi sulla notifica dei tributi 8 Comuni: Ginestra degli Schiavoni, Castelpagano, Casalduni, Sassinoro, Foiano, Campolattaro, Colle Sannita e Sant’Arcangelo Trimonte. Potenziamento dei servizi di anagrafe nel caso di Faicchio, Guardia Sanframondi e Pago Veiano. Infine a Bonea, Moiano, Reino Montefalcone, San Lupo, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi e Forchia il contributo consentirà di ottimizzare le notifiche digitali. In pratica tutti i Comuni della provincia sono beneficiari di un contributo, ad eccezione di Castelvenere, Pannarano e San Bartolomeo in Galdo. I fondi sono attinti dalla misura Pnrr «Servizi digitali e cittadinanza digitale» e consentiranno al personale dei Comuni di espletare più rapidamente una serie di attività tanto più delicate perché legate a tempi stretti, con il rischio di inesigibilità dei crediti vantati, come nel caso di multe notificate oltre i 90 giorni o di tributi richiesti dopo 5 anni.