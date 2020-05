© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un dipendente di un distributore di carburanti di Montesarchio è morto travolto e schiacciato da un cancello in ferro di un deposito. La vittima è un uomo di 64 anni di Pietrastornina . A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari e dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri per i rilevamenti del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, il cancello è uscito dalle guide travolgendo la vittima che sarebbe finita sotto la pesante inferriata.