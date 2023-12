«Festeggeremo il Natale con i nostri concittadini, gli emigrati che torneranno per le festività e i numerosi visitatori, con l'accensione per la prima volta dei corpi illuminanti che andranno a completare l'intervento di valorizzazione del percorso storico-turistico della città medioevale. Ci sarà di sicuro una suggestione particolare, che sarà ulteriormente attrattiva soprattutto per il nostro bellissimo centro storico». Così il vice sindaco Francesco De Pierro, delegato del primo cittadino per i progetti finanziati con i Pics. Proprio in questi giorni, gli operai della ditta appaltatrice hanno installato tutti gli elementi di illuminazione che hanno completato l'intervento di valorizzazione del percorso storico-turistico della città medioevale. Il cantiere è stato aperto lo scorso anno e ha riguardato anche un'impiantistica particolare autonoma rispetto a quella ordinaria, che ha richiesto appositi scavi. Le zone interessate sono tutte quelle attraversate dalla cinta muraria longobarda.

Visibili da alcuni giorni i «corpi luminosi» in viale dei Rettori, via del Pomerio e via Torre della Catena, coinvolgendo dunque anche Port'Arsa e la «rocca» ubicata nei pressi del ponte Tibaldi. «Così come la città è sorta e si è sviluppata in prossimità dell'immissione del Sabato nel Calore, i due fiumi che abbracciano i confini cittadini, così la luce, ricalcando il perimetro della cinta muraria, abbraccerà continua De Pierro -, sia di giorno che di notte, il centro storico. Questo, almeno, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale quando ha concepito e realizzato questo progetto, che vuole mettere in risalto il centro medievale, la storia dei Longobardi e il mito delle streghe». L'appalto prevedeva appunto di intervenire lungo l'intero vecchio tracciato murario della parte antica della città, che nella maggior parte dei casi versa ancora in un discreto stato di conservazione, per illuminarlo in modo da restituire un senso di unità, al di là di quelli che sono gli effetti ottici. In questi giorni, saranno effettuate delle prove per verificare l'efficienza dell'impianto, ma si può affermare senza temi di smentita che i lavori sono ormai terminati, al di là di irrilevanti dettagli.

In quest'ottica, sarebbe stata paventata anche la data dell'inaugurazione per la quale sarà organizzata una cerimonia. Si spera di «tagliare il nastro» nella serata di venerdì 22 dicembre, nel cuore della settimana natalizia in concomitanza con una serie di eventi che animeranno il capoluogo e che vedranno confluire numerosi turisti e nell'imminenza del Natale. La particolarità del progetto che ha riguardato un tratto di circa quattro chilometri complessivi, è relativa alla previsione di fonti luminose differenti in base alle zone. «Poiché alcuni tratti delle mura spiega De Pierro - risultano mancanti, perché gravemente compromessi o integrati a edifici privati come nel caso di Port'Arsa, sono state utilizzate fonti luminose diverse che indicheranno la presenza della cinta muraria dove risulta interrotta, per fornire un collegamento visivo con i tratti ancora presenti. Giusto per intenderci, a livello generale abbiamo previsto un'illuminazione morbida, quasi a simulare l'effetto delle fiaccole accese, per restituire una corretta percezione dell'opera muraria non solo come monumento da ammirare, ma anche come elemento ancora attuale e integrato nel tessuto cittadino». Il costo complessivo ammonta a circa 1,5 milioni di euro, finanziamento coperto con i fondi dei Programmi integrati città sostenibile. C'è curiosità, dunque, per vedere l'effetto che avrà l'illuminazione per alcuni elementi di particolare interesse storico-artistico come, ad esempio, la stessa Port'Arsa, alcune torri e bassorilievi, come quello del «Santo Panaro», che godranno appunto di un'illuminazione dedicata mirata alla segnalazione e alla valorizzazione.