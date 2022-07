Un murale per Lucio Grasso, morto a gennaio nel lago dei cigni

Ricordare un amico scomparso con la street art. È accaduto a Castelpagano, dove ieri è stato inaugurato il murale dedicato a Lucio Grasso, il 38enne di Castelpagano con la passione per la pesca sportiva ritrovato morto a gennaio nel lago dei Cigni, nel Casertano.

«Lucio era un ragazzo dinamico, attivo, sportivo e molto presente nel sociale, ben voluto e amato da tutti - ha ricordato il sindaco Giuseppe Bozzuto , per questo abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di dedicare a lui un murale e un torneo di calcio, un modo per ricordarlo, sentirlo vicino, offrire un riconoscimento ad un ragazzo venuto a mancare troppo presto e così attento alle esigenze di tutta la comunità».

A realizzare l'opera, il 19enne Luciano Di Pinto. «Siamo felici che a occuparsi del murale sia stato un giovane artista di Castelpagano - ha continuato il primo cittadino -, simbolo di una generazione che conserva intatti i valori della collettività, dell'appartenenza e dell'identità». Un murale dedicato a Lucio ma non solo. «L'opera - ha spiegato il giovane artista - non è solo per ricordare il nostro amico Lucio ma anche per tutte quelle persone, giovani e meno giovani, che hanno perso la vita ingiustamente mentre praticavano le proprie passioni». Un chiaro riferimento alla tragedia della Marmolada. «Al mio debutto come street artist - ha concluso Di Pinto voglio ringraziare il sindaco Bozzuto e l'amministrazione che mi hanno permesso di realizzare un manifesto per trasformare il dolore di una comunità in ricordo».