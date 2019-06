Domenica 23 Giugno 2019, 23:16

BENEVENTO - La domenica estiva non ha fermato le visite ai siti archeologici e alla rete museale provinciale. Il Teatro Romano ha registrato 50 ingressi e Ferdinando Creta, direttore del sito archeologico, si dice soddisfatto dei numeri registrati a giugno. «Il trend è positivo rispetto allo scorso anno» e annuncia: «Riproporremo l’aperitivo in musica che questa volta ci sarà di domenica». Aperta ai visitatori anche la rete museale provinciale che ha accolto 35 turisti solo nella mattinata di domenica. Gruppi di visitatori anche alla Rocca dei Rettori, intorno alle 20 presenze, sempre in mattinata. A partire da domani, invece, presso l’info point Museo del Sannio prenderanno il via i «Kids Lab estate», laboratori per bambini, il martedì e il giovedì, per i ragazzi tra i 6 e gli 11 anni e la partecipazione alle singole giornate avrà il costo di 10 euro. Tante le attività in calendario: rebus, enigmi e indovinelli al Chiostro, gli animali delle fiabe al Museo o la pratica di arti di altri tempi. Alcune decine di visitatori anche per il Museo delle Streghe «Janua» presso palazzo Paolo V che, domenica mattina, hanno accolto anche due turiste canadesi.