M.Car e Locanda Radici, a Benevento partnership tra esperienza di lusso e sostenibilità

Lusso e sostenibilità: la Partnership tra M.Car e Locanda Radici

Si tratta di una collborazione straordinaria che fonde eleganza e alta cucina: M.Car, storica concessionaria BMW per Napoli e Caserta, e il ristorante gourmet Locanda Radici.

M.Car e BMW sono sinonimo di qualità, innovazione e lusso. Ogni BMW incarna l'apice della tecnologia e del design, ed è ideata per chi cerca il massimo in termini di prestazioni e comfort.

Allo stesso modo, il ristorante Locanda Radici, con la sue 2 stelle Gambero Rosso, rappresenta l’essenza dell’alta cucina campana, con piatti che sono veri capolavori di gusto nel pieno rispetto del territorio e della tradizione.

Grazie a questa partnership, i clienti M.Car avranno l’opportunità di vivere esperienze gastronomiche uniche. Presso Tenuta Pascarella (Frasso Telesino, BN, location del Connubio) , verranno organizzati eventi esclusivi che includono degustazioni di piatti firmati dallo chef Angelo D’Amico.

Durante questi eventi, i partecipanti potranno scoprire le ultime novità della gamma BMW e provare in anteprima i nuovi modelli.

Non solo eventi esclusivi, ma anche pacchetti speciali per i Clienti M.Car che potranno godere di menu degustazione creati appositamente per loro. Inoltre, sarà possibile combinare un test drive di un nuovo modello BMW con una cena gourmet, per un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.

Questa collaborazione nasce dalla volontà comune di Anna e Gaetano Pascarella e dello chef Angelo D’amico di offrire ai loro clienti costantemente il meglio. Entrambi i brand condividono valori come la cura per i dettagli, la ricerca della perfezione e la passione per l’innovazione. Insieme, si impegnano a creare momenti indimenticabili, che resteranno impressi nella memoria di chi avrà il piacere di viverli.