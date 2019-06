Il Napoli Teatro Festival, per il terzo anno diretto da Ruggero Cappuccio, realizzato con il sostegno della Regione Campania e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, farà tappa anche nel Sannio. Raffaello Converso e le orchestrazioni di Roberto De Simone saranno al centro dei «Travestimenti spirituali: da Bella Ciao a Padre Pio» il 13 luglio, alle 21, al teatro naturale di Pietrelcina, frutto di una ricerca condotta da De Simone assieme all'antropologa Annabella Rossi alla fine degli anni '60, durante la quale si scoprì che al santuario di San Michele del Gargano c'erano alcune strofe di una Lauda per Padre Pio e per l'Arcangelo Michele la cui melodia somigliava al noto «canto dei partigiani» eseguito alla fine della seconda guerra mondiale e legato, ancora prima, a un canto di tradizione ebraica rilevato in America nel 1919 e riferito a un canto composto in memoria di fuochisti ebraici periti nell'affondamento del famoso transatlantico Titanic. Nella stessa location dei «Travestimenti spiriturali», l'11 giugno, sempre alle 21, sarà ospite anche il maestro Giuseppe Vessicchio, e il suo «Communio pro anima», un oratorio per tre voci, 11 strumenti solisti, coro misto e orchestra, che vede partecipe il Coro Exultate Deo, i Solisti del Sesto Armonico e l'Orchestra Filarmonica di Benevento. Ispirato dalla tematica spirituale del mistero dell'Anima, si avvale di una tecnica polifonica che Vessicchio ha battezzato col nome di «Musica Armonico-Naturale».

Martedì 4 Giugno 2019, 16:12

