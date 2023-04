Benevento: nasce l'anagrafe digitale, stop alle file degli sportelli comunali

Certificato di nascita, di residenza, di matrimonio, stato di famiglia, ma anche attestato di convivenza, di unione civile, di esistenza in vita. Parte l'Anagrafe digitale e da oggi si completa il processo digitalizzazione della banca dati anagrafica del Comune di Benevento. Ben 14 certificati per cui finora bisognava recarsi allo sportello saranno comodamente scaricabili online e gratis dal portale istituzionale di Palazzo Mosti.

I cittadini iscritti all'anagrafe potranno scaricare i certificati (Anagrafico di nascita; Anagrafico di matrimonio; di Cittadinanza; di Esistenza in vita; di Residenza; di Residenza AIRE; di Stato civile; di Stato di famiglia; di Residenza in convivenza; di Stato di famiglia AIRE; di Stato di famiglia con rapporti di parentela; di Stato Libero; Anagrafico di Unione Civile; di Contratto di Convivenza) per proprio conto o per un componente della propria famiglia.

Prevista anche la consultazione di dati anagrafici, la rettifica di dati in caso di errore di digitazione o trascrizione sbagliata e l’invio al Comune della dichiarazione per cambiare residenza o rimpatriare, per sè e per la propria famiglia anagrafica. Nell’ambito del potenziamento del processo di digitalizzazione, è attivo inoltre presso l’Ufficio Anagrafe al piano terra di Palazzo Impregilo a piazzale Iannelli, lo sportello per emissione agli utenti di Cie (Carta d’identità elettronica) e Spid.