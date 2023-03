Nasce RossoPiccante, la prima salsiccia rossa della Food valley sannita

Un modello innovativo di suinicoltura, con le tecnologie digitali a supporto delle scelte decisionali degli allevatori, e una filiera sostenibile caratterizzata da sistemi di allevamento non intensivi, nel rispetto dell’ambiente, della biodiversità e del benessere animale. Entra nel vivo il progetto "RossoPiccante" finanziato dal Gal Taburno nell’ambito della Strategia di sviluppo locale sostenuta dal Psr Campania.

L’idea si concretizza in un modello produttivo consapevole, nella selezione dei suini da destinare alla produzione della salsiccia di Castelpoto, nella conservazione delle specificità e delle tradizioni territoriali di trasformazione e stagionatura che rendono il prodotto, con i suoi aromi e flavours tipici, unico e riconoscibile dal consumatore. Nei giorni scorsi la fase di produzione della prima salsiccia rossa. Impegnate le tre imprese agricole partner: l’azienda agricola Campone Carmine, selezionata come sito unico per ospitare i suini, l’azienda agricola Tedino Giuseppe, presso la quale avviene la lavorazione della carne, e l’azienda agricola Masseria Maio.

Il progetto, fortemente voluto dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Benevento, prevede anche l’inserimento nella filiera di soggetti deboli, giovani svantaggiati e persone con disabilità. «Vogliamo mettere a disposizione del consumatore tutte le informazioni relative alla specificità e unicità che caratterizzano il prodotto. Nello specifico, vogliamo sottolineare il potere antiossidante della salsiccia RossoPiccante che, grazie al modello allevatoriale e al processo di produzione, risulta migliorata in termini di molecole ad effetto benefico per il consumatore» spiega Ettore Varricchio, docente di Qualità e tecniche delle produzioni alimentari dell’Università degli Studi del Sannio e responsabile scientifico del progetto.

Processo di lavorazione della salsiccia RossoPiccante

I primi risultati sul sistema di allevamento estensivo e di monitoraggio adottati, nonché sui contenuti nutrizionali e funzionali del prodotto, saranno presentati in un evento di degustazione della salsiccia RossoPiccante, organizzato in collaborazione con il Comune di Castelpoto.