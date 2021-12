Acceso l'albero di Natale e più fondi per gli eventi

BENEVENTO - Un Natale austero ma la strenna è bella corposa. Nel giorno consacrato alla tradizionale accensione del maxialbero luminoso e musicale di piazza Castello, Clemente Mastella annuncia: «La giunta regionale ci ha assegnato un finanziamento da quattrocentomila euro. Lo utilizzeremo per Città Spettacolo». Non per rimpolpare il programma di « Incanto di Natale, dunque, che resterà immutato. E il primo cittadino ne ha spiegato così le motivazioni: «Per noi Città Spettacolo è un evento fondamentale mentre oggi viviamo una condizione di non piena libertà, come sappiamo. Pertanto era più giusto non utilizzare parte del finanziamento subito. Abbiamo ritenuto opportuno non accentuare l’atmosfera dei festeggiamenti in questa fase, per la semplice ragione che ora dobbiamo tutti contenerci e restare ancora un po’ distanti tra di noi». Mastella ha anticipato anche l’organizzazione di un’anteprima in primavera: «Pensiamo di promuovere un evento intorno a Pasqua».