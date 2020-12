I negozi riaprono ma il centro storico resta chiuso. O, più esattamente, continueranno a essere vietate passeggiate e capannelli su corso Garibaldi e dintorni. Lo ha stabilito ieri il sindaco Mastella alla vigilia della entrata in vigore del nuovo status di «zona arancione» assegnata alla Campania dal ministro della Salute Roberto Speranza. Alla base della decisione che introduce norme meno afflittive c'è il trend in discesa dell'indice di diffusione del virus. Resta però ancora alto il numero dei contagi, e purtroppo sono ancora frequenti i decessi in regione e nel Sannio. Quadro che ha indotto il primo cittadino a non allentare la presa e prolungare gli effetti della ordinanza emessa il 6 novembre. Restano quindi off limits corso Garibaldi, con le relative traverse e gli slarghi presenti nei pressi, via Traiano (compresa la circostante zona verde), piazza Roma, via Annunziata, quest'ultima con particolare riferimento all'area prospiciente Palazzo Mosti. Luoghi preclusi dalle 18 alle 22 per operare una saldatura con le disposizioni governative che impongono il coprifuoco dalle 22. Lo stop sindacale riguarda solo i giorni di venerdì, sabato e domenica, tradizionalmente vocati allo «struscio». All'elenco delle zone che restano interdette si aggiunge il cimitero di Ponticelli che continuerà a essere chiuso la domenica e nei giorni festivi. Stessa scelta per il mercato settimanale di Santa Colomba su cui permane il veto sindacale malgrado i tentativi di riapertura esperiti in settimana dall'assessore al Commercio Alfredo Martignetti e dai rappresentanti degli ambulanti. E chi volesse sedersi su una panchina dovrà ricordare che vige il limite delle due persone per volta.

Decisione che non fa fare i salti di gioia a quanti pregustavano il ritorno ai piaceri di una passeggiata sul Corso, né ai commercianti che oggi potranno scendere in campo dopo tanta panchina. Pochi minuti dopo la pubblicazione dell'ordinanza sui social si rumoreggiava già nei confronti del sindaco, accusato di voler calcare la mano uccidendo in culla le speranze di rilancio economico degli operatori. Ancorché esplicitamente consentito dalla ordinanza, lo shopping rischia di essere un miraggio anche dopo la promozione cromatica da rosso ad arancio. Di diverso avviso Mastella: «Per chiarezza a chi fa finta di non capire, la mia ordinanza vieta gli assembramenti ma non vieta gli accessi ai negozi del Corso. Anzi, chiedo a tutti di acquistare nei negozi della città. E per chi non dovesse acquistare, non ci sono multe di sorta. Però, ripeto, sono vietati lo struscio e gli assembramenti perché il virus non è scomparso. Colpito dalle cronache e da testimonianze dirette che quotidianamente toccano tante famiglie sannite, Mastella ribadisce che la linea rigorista non sarà scalfita da lamentele e polemiche: «Vado avanti sull'unica linea possibile che è quella della difesa della salute dei cittadini. Ogni giorno siamo costretti ad apprendere notizie che mai vorremmo conoscere, ad aggiungere casi che in questa fase riguardano anche persone giovani. È un dramma, e potrebbe arrivare presto anche una terza ondata come accadde per la Spagnola. A giorni torneranno in città tante persone, specie dal Nord, e questo rischia di peggiorare la situazione. Dobbiamo avere grande responsabilità. La zona arancione non equivale al liberi tutti».

E a conferma che le ragioni dei commercianti non sono trascurate, Mastella anticipa quella che potrebbe essere una buona strenna per esercenti e clienti: «Stiamo valutando con la Trotta la possibilità di esentare ai cittadini il pagamento delle strisce blu nel periodo festivo. È una questione che richiede qualche approfondimento tecnico che si sta facendo. Ho dato mandato di agire in tal senso». Le residue incertezze sul punto sono spiegate dall'amministratore della società di gestione dei parcheggi a pagamento, Mauro Trotta: «Non è in discussione la disponibilità dell'azienda ad assecondare quanto richiesto dal Comune ma ho dei dubbi che possa trattarsi realmente di una misura a vantaggio dei commercianti. Rischia di rivelarsi un boomerang in quanto i posti potrebbero presto saturarsi». La proposta era stata lanciata dal presidente della Claai Antonio Campese nel corso del recente vertice promosso dall'assessore Martignetti.

