Intrattenimento per grandi e piccini tra laboratori, degustazioni, musica e spettacoli in occasione di Natale a Montesarchio. I dettagli della manifestazione - organizzata dal Museo Archeologico del Sannio Caudino e dall'ente comunale, in collaborazione con la Pro Loco cittadina - sono stati illustrati ieri presso la biblioteca AmicoLibro. Il calendario degli appuntamenti prevede anche le aperture straordinarie del Museo il 26 dicembre, l'1 e il 2 gennaio e il prolungamento dell'orario (dalle 19 alle 22) l'8 e il 14 dicembre.

APPROFONDIMENTI «Miss Bolivia ha deriso il fisico delle rivali»: revocato il titolo alla vincitrice Fernanda Pavisic Bimbo piange al ristorante, coppia chiede di cambiare tavolo e viene insultata dalla mamma: scoppia la polemica Maria Giovanna Maglie: «Sono in ospedale da quasi due mesi». Si era sentita male da Porro

Il museo diretto da Enzo Zuccaro farà da cornice a numerosi eventi ma la kermesse, che punta a promuovere il territorio e le sue eccellenze dando spazio all'inclusione sociale, si svilupperà anche nel centro cittadino.

Natale a Montesarchio prenderà il via domani con un doppio appuntamento: alle 15.30 nelle sale espositive del museo saranno allestite le opere in ceramiche in occasione della mostra I volti di Caudium e si svolgeranno visite guidate con i piccoli artisti e un laboratorio di disegno a cura delle associazioni Cassiopea e L'infinito di Manuel. Alle 18, in piazza Umberto I, i bambini potranno incontrare Babbo Natale. La manifestazione dedicata ai più piccoli si ripeterà anche l'11 e il 18 dicembre) con l'animazione a cura de L'infinito di Manuel, delle scuole di danza Giselle, Stafy dance e Accademia danza e movimento.



«Anche quest'anno ha spiegato l'assessora alla cultura dell'ente caudino, Morena Cecere la programmazione natalizia è ricca e variegata, il cartellone è il frutto della collaborazione con la direzione museale e con le associazioni del territorio, che ringrazio». Nel museo il 10 dicembre sarà anche inaugurata la mostra Montesarchio nella fotografia aerea del 1945 del cavaliere Francesco Saverio Romano Barbato. Il giorno successivo, invece, il cortile del Castello ospiterà dame e cavalieri ottocenteschi che si esibiranno nel «Gran Ballo al Castello di Caudium» a cura della Società di Danza Napoli e Caserta.



La settimana prossima ancora ampio spazio dedicato ai bambini. Il 7 dicembre, con l'aiuto dell'illustratrice Antonia Parisi, i piccoli artisti potranno scrivere e disegnare la loro letterina che, il giorno dopo, sarà lasciata sull'albero di Natale situato nel sito museale. Come da tradizione, le luci dell'abete (offerto dal vivaio Votino) si accenderanno il giorno dell'Immacolata, alle 19, per dare il via a una serata in cui sarà possibile degustare prodotti gastronomici con l'accompagnamento musicale di brani natalizi. I prodotti locali artigianali saranno i protagonisti anche dell'evento Panettoni e Bollicine, in scena in piazza Umberto il 9 dicembre. Secondo il direttore Enzo Zuccaro «per creare iniziative di questo tipo è necessario fare squadra tra istituzioni e associazioni. Ci aspettiamo ha aggiunto - una grande partecipazione».