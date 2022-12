«L'impegno economico della Regione è mancato, ma siamo comunque riusciti a fare di necessità virtù». Così il sindaco Clemente Mastella all'inaugurazione della settima edizione di InCanto di Natale Pax Cordis, la rassegna natalizia promossa e organizzata dal Comune di Benevento, in collaborazione con la Provincia e Sannio Europa e con la partecipazione del conservatorio Nicola Sala. Il primo cittadino ha riservato una frecciata al governatore Vincenzo De Luca: «Nonostante nessun impegno economico da parte della Regione, siamo riusciti a fare tutto con le nostre forze. Aspettiamo le luci a led di cui ha parlato il presidente De Luca. Abbiamo fatto grossi sacrifici. Le luci devono portare serenità e meno malinconia. Il Natale deve essere bello in qualsiasi città e per qualsiasi cittadino. C'è stata una disparità economica da parte della Regione, a noi non è arrivato quasi nulla. Non capisco il diverso trattamento tra Benevento e Salerno. Questo mi dispiace molto, speriamo di poter recuperare ma così non va. Abbiamo fatto il nostro dovere con sobrietà e incisività».

Mastella, poi, sottolinea «la maggiore presenza e collaborazione da parte delle attività commerciali. In altre città italiane ed europee c'è questa abitudine, ovvero che sono i commercianti a occuparsi delle luminarie o degli addobbi. Rispetto agli anni scorsi noto un entusiasmo ritrovato. Ognuno ha fatto la sua parte e spero che questo abbia risvolti positivi per le attività. Cercheremo di mettere qualcosa anche in altre parti della città meno centrali e nelle contrade. Certo se De Luca ci mandasse le luci potremmo di certo porre rimedio». Ieri nel salotto cittadino si è acceso il fiume luminoso che sovrasterà tutto il corso Garibaldi. Tasto on per le ghirlande dal complesso di Santa Sofia fino alla parte bassa del Corso e in via Traiano. Angolo suggestivo quello di piazza Matteotti, in cui è stato inaugurato l'albero griffato Strega Alberti. Quello allestito invece dalla Croce Rossa è stato inaugurato e benedetto in piazza Federico Torre, dove è già stato preso d'assalto dai più piccoli il villaggio di Babbo Natale. Dinanzi alla prefettura, invece, si illumineranno gli alberi. Lunga passeggiata per il sindaco, in compagnia della moglie Sandra Lonardo, del vicesindaco Francesco De Pierro e di una folta schiera di assessori e consiglieri.



Importante è stato il supporto dei negozianti per l'abbellimento, come ha rimarcato l'assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone: «Siamo molto soddisfatti - dice - del sostegno dei commercianti. Hanno dimostrato grande intelligenza in un momento delicato. Speriamo sia un bel Natale per le attività commerciali dopo momenti molto difficili. Stiamo cercando di supportare i commercianti, nonostante le poche disponibilità economiche. Speriamo di poter illuminare quante più zone delle città e le contrade grazie al loro supporto. Probabilmente a Capodanno ci sarà un concerto, lo abbiamo anche deliberato in giunta. Rispetto alle nostre disponibilità economiche mi sento di dire che abbiamo fatto una cosa bella». Luminarie, ghirlande e alberi dovranno essere anche un'attrazione per i turisti come sottolinea l'assessore al turismo Attilio Cappa: «Le luminarie sono raffinate, discrete ed eleganti, si intonano bene al nostro centro cittadino e lo arricchiscono. Speriamo che portino serenità. Mi auguro che siano anche una bella attrazione per chi visiterà la città. Abbiamo flussi importanti, tra gruppi organizzati e familiari. Benevento è sempre più metà ambita per le bellezze artistiche e architettoniche. I turisti troveranno una bella atmosfera. Il 22 dicembre presenteremo l'agenda per il 2023 con tutti gli eventi, un modo per organizzare al meglio l'accoglienza». Il programma oggi, alle 18, prevede l'appuntamento con Regali di Natale nel foyer del Teatro Comunale, con il Trio dell'Orchestra Filarmonica, composto da Vittorio Coviello (flauto traverso), Agostino Napolitano (clarinetto) e Maya Martini (arpa).

Intanto, ieri la polizia municipale ha bloccato il montaggio delle casette di legno in via di allestimento in piazza IV Novembre per i mercatini natalizi. Alla richiesta dei vigili, a quanto pare, gli operai non erano in possesso dell'autorizzazione. Domani il nodo sarà sciolto in Comune con un vertice ad hoc.