Rigore sanitario e sopravvivenza economica. È ancora una volta lungo lo strettissimo crinale dato dalla pandemia che si sviluppano le azioni di prevenzione e contrasto delle forze dell'ordine. Ieri, in videocollegamento con la questura, si è riunito il tavolo tecnico per la definizione delle misure da adottare nei giorni prefestivi e festivi. Hanno partecipato i vertici provinciali delle forze dell'ordine e il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco. Due le direttrici di maggiore attenzione: evitare spostamenti massicci sul territorio e disincentivare gli assembramenti conviviali. Riflettori puntati in particolare sulle norme introdotte dal cosidetto «Dpcm Natale» che andrà in vigore dalla mezzanotte di oggi per l'intero periodo festivo. Tra le disposizioni più attese alla prova dei fatti c'è la possibilità di muoversi tra i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nel raggio massimo di 30 chilometri. Facoltà concessa a condizione che lo spostamento non avvenga verso il capoluogo e non coinvolga più di 2 persone, con unica deroga per 2 minori sotto i 14 anni. Architettura normativa che richiede un notevole impiego di addetti, ricadendo la gran parte dei centri sanniti nella fattispecie prevista dal decreto. Bisogna fare i conti anche con le defezioni legate alle turnazioni festive.



«Si è deciso di destinare alle verifiche anche personale degli altri corpi che solitamente espleta attività differenti» spiegano in proposito dalla questura. In prima linea la polizia stradale che opererà prioritariamente sulle arterie a più elevato traffico. Controlli potenziati anche in ambito cittadino con unità messe a disposizione dalla guardia di finanza e dalla compagnia carabinieri. Assetto rafforzato per la polizia municipale: «Per l'intero periodo garantiremo non meno di 4 pattuglie in fascia diurna e 5 in quella serale» spiega Bosco. C'è poi grande attenzione a disinnescare la mina vagante dello «spritz», i tradizionali aperitivi di massa banditi dall'ordinanza del presidente regionale De Luca. Disposizione che sta provocando forti malumori tra i baristi costretti a non servire neanche un caffè dalle 11: «La lettera dell'ordinanza dice questo e va applicata - commenta Bosco -. Si tenga presente che nasce per disincentivare pericolosi assembramenti che non possiamo permetterci, non per penalizzare gli esercenti».

Non mancano segnalazioni qua e là di «disobbedienze», con caffè carbonari asportati sotto i giubbini e consumati lontano da occhi vigili. Situazioni che non hanno però determinato finora sanzioni. Controlli flessibili anche su corso Garibaldi dove ieri non si è registrato il boom di presenze vistosi nel fine settimana. Prova che la folla da record palesatasi sabato e domenica era frutto prevalentemente del popolo dello struscio e non di improbabili eserciti di acquirenti. «Lo sosteniamo da sempre e i fatti, purtroppo, ci danno ragione - chiosa il numero uno di Confesercenti Gianluca Alviggi -. Anche in questi giorni immediatamente precedenti il Natale non registriamo alcun picco di vendite e il Corso si presenta come in un normale pomeriggio». Continua a tenere banco intanto il timore per una possibile ondata di contagi legata alla mutazione del virus scoperta in Gran Bretagna. «Anche qui a Benevento ci sono molte persone giunte dal Regno Unito nei giorni scorsi - ha rivelato ieri Mastella -. Non si conosce ancora l'esatta virulenza di questa variante. A maggior ragione, raccomando a tutti la massima cautela. Chi ricade in una delle situazioni a rischio ha l'obbligo civile e morale di porsi in quarantena».

Sul fronte della mobilità cittadina va segnalato il nuovo assetto varato ieri su via Vetrone, in corrispondenza dell'ingresso al McDonalds. Svolta che d'ora in avanti sarà vietata a chi proviene da via Nenni, come evidenziato dagli appositi dissuasori. Per i trasgressori sanzione da 42 euro.



