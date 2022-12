Musica, danza, teatro, spettacoli ma anche un momento di riflessione sul difficile momento che stiamo vivendo. InCanto di Natale, la manifestazione di appuntamenti natalizi promossi dal Comune di Benevento in collaborazione con la Provincia, Sannio Europa e la Pro Loco Samnium di Benevento, nasce con lo scopo di proporre gioia e divertimento per vivere in allegria il periodo natalizio ma anche con un momento di riflessione e confronto.

Pax cordis (la pace del cuore) è il leit-motiv di questa settima edizione di InCanto di Natale che nasce sotto il segno della sinergia tra Comune e Provincia di Benevento d'intesa con le associazioni del territorio e con l'apporto degli allievi degli istituti Guacci, Alberti e Le Streghe.

Il format natalizio, presentato nel corso di una conferenza stampa, proporrà un ricco cartellone di spettacoli adatti a tutte le fasce d'età. «Sarà un cartellone più sobrio ha detto il sindaco Clemente Mastella nel corso del suo intervento ma certamente non minore. Mancherà il mega albero di piazza Castello, ma ci sarà quello di piazza Santa Sofia e le luminarie già montate anche se - ha ironizzato - aspettiamo ancora le lampadine della Regione Campania». Mastella, comunque, ha gettato acqua sul fuoco circa la querelle con De Luca: «Non sono portato a fare guerra anche se è un oggettivo dispiacere». Non ancora definito nel dettaglio il cartellone, che si aprirà in anticipo sul previsto (data tradizionale 8 dicembre) sabato 3 per chiudersi il 6 gennaio con il concerto, al teatro Comunale, di Bruno Venturini. Per tutto il periodo natalizio sarà attivo il foyer del teatro Comunale, ci saranno spettacoli lungo corso Garibaldi, concerti e un ricchissimo mercatino dove sarà possibile trovare idee regalo e oggetti natalizi.

Il tema della sinergia tra enti è stato sottolineato anche dall'assessora agli eventi Antonella Tartaglia Polcini che ha invitato tutti ad un momento di riflessione e solidarietà verso coloro che vivono le difficoltà. Ma InCanto di Natale propone anche l'abbinamento tra gioco e cultura grazie a Sannio Europa, la società che gestisce la rete museale della Provincia, che proporrà l'intrattenimento per i più piccoli. Giocando al museo prevede «la scoperta attraverso il gioco ha detto l'amministratore unico Giuseppe Sauchella del patrimonio culturale cittadino». Attraverso la caccia al tesoro e gli indovinelli i piccoli potranno conoscere i segreti della dea Iside e del suo culto.

Ritorna nel centro della città il Trenino dell'Arte addobbato con il tradizionale berretto natalizio per portare in giro i viaggiatori tra musiche tradizionali ed immagini dei beni archeologici della città. Presso la Biblioteca provinciale saranno protagonisti I racconti di Natale per creare lo spirito giusto per il periodo festivo. La Rocca incantata sarà «l'aura luminosa del periodo natalizio che trasformerà -, ha anticipato Nino Lombardi presidente della Provincia - la Rocca dei Rettori in una sorgente di luci e di attrattive». La Rocca accoglierà i mercatini, gli stand con prodotti tipici, il villaggio di Babbo Natale, musica, spettacoli, esposizione di presepi, laboratori creativi per i bambini, la fabbrica del regalo, tutti appuntamenti organizzati dalla Pro Loco Samnium.

La Rocca incantata, che aprirà i battenti dall'8 all'11 e dal 15 al 18 dicembre, offrirà, nella serata di sabato 17 dicembre, un suggestivo spettacolo di piromagia con l'incendio del castello. Il coordinatore artistico di InCanto di Natale Renato Giordano ha invitato tutti a prendere parte al Natale beneventano «in modo da rendere grande la città». Inoltre ha ricordato che presso il villaggio di Babbo Natale lungo il corso Garibaldi ci sarà una sorpresa per i bambini che potranno, grazie alla magia del Natale, sorvolare la città.