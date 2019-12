Natale con lo smog. Un cinepanettone amaro per i beneventani e senza il tradizionale happy ending. Al contrario, la fine dell'anno potrebbe far registrare un nuovo record sul fronte delle polveri sottili. La due giorni a cavallo del 25 dicembre ha portato a 28 il numero di sforamenti da gennaio. Ovvero a un solo passo dal primato storico di giornate con valori di inquinanti atmosferici oltre la soglia massima consentita dalla legge che si raggiunse nel 2017 con 29 superamenti. Va precisato che il raffronto si basa sulla rete delle centraline di rilevamento riposizionate dall'Arpac sul perimetro cittadino a partire dal 1 gennaio 2017, data di inizio della attuale dislocazione in via Mustilli, Santa Colomba, Ponte Valentino. In precedenza le postazioni avevano una differente ubicazione con la antenna più prossima alle Mura longobarde installata in via Francesco Flora. Cabina corredata anche da un vistoso tabellone per la pubblicazione dei dati in tempo reale che ormai da tempo è destinato a funzione di mera archeologia ambientale. Postazione finita nel mirino delle critiche da parte delle passate amministrazioni comunali a causa dell'eccesso di zelo che la portò negli anni a fotografare dati giudicati eccessivamente allarmanti. Rilievi che fecero breccia all'Arpac e sortirono il trasferimento della sentinella indigesta a partire per l'appunto dal 2017. Si è così riusciti a scongiurare nelle ultime due stagioni il raggiungimento del bonus delle 35 deroghe annue.



Tetto che nel 2018 era stato tenuto a distanza di sicurezza con «solo» 20 giornate oltre i massimi, perlopiù nel periodo invernale, che comunque richiesero il varo di misure emergenziali. Trend confermato e finanche acuitosi nell'annata che sta per concludersi. Ad oggi sono 28 gli sfondamenti giornalieri di polveri Pm 10, e livelli elevati di concentrazione atmosferica si registrano analogamente per le Pm 2,5. Gli ultimi due casi in ordine di tempo si sono verificati il 24 e 25 dicembre. Che siano stati gli spostamenti in auto dovuti al classico scambio di auguri o l'accensione massiva di stufe e caminetti, i risultati parlano comunque di tassi insostenibili di smog sia in centro che in zona stadio. A Santa Colomba martedì ben 94 microgrammi per metro cubo d'aria contro un limite massimo consentito di 50. L'indomani il misuratore si è fermato se così si può dire a 81. Ugualmente fuori legge via Mustilli con 61 microgrammi di media il 24 dicembre (nel pomeriggio registrati picchi choc da 120 microgrammi) e 57 nel dì di Natale.



Problematica alla quale è particolarmente sensibile Clemente Mastella che, nelle ultime ore, ha dovuto fare ricorso alle sapienti mani dei medici per venir fuori da un malore. Materia ieri per un accorato post su facebook: «Voglio ringraziare quanti, incredibilmente tanti, si sono preoccupati delle mie condizioni di salute. Confesso che domenica sera ho avuto paura davvero. Grazie a Dio il più sembra passato. Mi tocca una convalescenza che mi sto godendo con i miei nipotini. Stanotte ha dormito con me Mattia e sono stato felice. Grazie alla equipe del professor Scherillo che, con intelligenza medica, mi ha scrupolosamente osservato e curato. Grazie al corpo infermieristico cosi paziente con me e con tutti gli altri che con me sono stati ospiti della struttura cardiologica. Grazie a Gino, il mio medico personale che accorso prontamente mi ha costretto, e giustamente, al ricovero ospedaliero». Ultimo aggiornamento: 10:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA