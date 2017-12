Lunedì 25 Dicembre 2017, 21:55 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 21:55

AIROLA - Ennesimo rogo di auto in Valle Caudina. All'alba di oggi le fiamme hanno distrutto tre auto in via Fossa Arena ad Airola, parcheggiate in un complesso di abitazioni popolari. Prima auto a prendere fuoco sembrerebbe sia stata una Fiat Panda 750 di proprietà di C.S. operaia. Fiamme che poi hanno interessato anche una Citron C3 di proprietà di un impiegato residente in provincia di Roma e poi un'altra Fiat Panda nuovo modello in uso alla titolare di una concessionaria di auto di Atripalda. Rogo che ha causato anche l'annerimento di parte della palazzina dove erano parcheggiate le tre auto per cui i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea intervenuti appena scattato l'allarme, dopo aver spento le fiamme hanno provveduto anche a controllare eventuali danni alle abitazioni. Incendio che secondo le prime indagini sarebbe di natura accidentale ma i carabinieri della Compagnia di Montesarchio non escludono nessuna ipotesi.