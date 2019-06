Navigator, ecco i primi 16 sanniti

Martedì 25 Giugno 2019, 22:44

BENEVENTO - Traguardo raggiunto per i primi 16 navigator del Sannio mentre altri 15 dovranno attendere una chiamata a scorrimento quando se ne presenterà l'occasione. Si tratta com'è noto dei tutor che accompagneranno i percettori di reddito di cittadinanza nel percorso di ricollocazione occupazionale o nella ricerca di primo impiego. L'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal) ha diffuso gli esiti definitivi delle selezioni. Per la provincia di Benevento sono risultati vincitori Emmanuela Antonelli, Roberto Baglioni, Lucia Nicolina Boffa, Massimiliano Borzillo, Antonella Ciarlo, Filippo Maria Garofano, Claudia Gianvito, Giacomo Luciani, Giovanni Mazzarella, Carmine Pace, Marco Piscopo, Giovanna Rubano, Francesco Sannino, Luisa Antonietta Tangredi, Daniele Viola, Silvia Zipeto. Idonei ma non destinatari di chiamata, almeno per il momento, Federico Festa, Roberta De Ieso, Genny Mancinelli, Martina De Pietro, Nicolò Mastrovito, Daniele Marra, Sabrina Fasulo, Lia Cecere, Simona Iannella, Antonella Bellonia, Fernando Maria Ricci, Rocco Rossetti, Annalisa Barretta, Daniela Cella, Angela Iavarone.A proposito di questi ultimi l'Anpal chiarisce: «I candidati idonei, ovvero coloro che hanno conseguito un punteggio minimo di 60/100 ma non sono risultati vincitori, potranno essere chiamati, sempre in ordine di graduatoria, a soddisfare eventuali fabbisogni anche per la copertura di posizioni non coperte all’interno di province limitrofe a quella per la quale hanno presentato la candidatura. In tal caso verranno contattati da Anpal Servizi a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail indicato in fase di candidatura. Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione».