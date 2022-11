Necropoli romana a via De Rienzo, il rischio dell'oblio sotto i rifiuti

Via Gennaro De Rienzo dove nei primi mesi del 2021 è stata scoperta una estesa necropoli romana con circa 70 tombe e mausolei è diventata un caso. A distanza di oltre un anno dalla messa in sicurezza disposta dalla Soprintendenza competente, il cantiere è ancora in stand by e soprattutto versa in uno stato di completo abbandono. Inoltre, la strada che funge da collegamento tra via Torre della Catena ed il quartiere Santa Clementina, è percorribile per oltre 500 metri solo parzialmente e nel tratto recintato, sottoposto a scavi e poi interrato, tutto è rimasto inalterato. Attualmente nell'area che costituisce un vero tesoro dal punto di vista archeologico, oltre alle erbacce sono cresciuti numerosi alberi selvatici e si sono accumulati rifiuti di ogni tipo.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere d'opposizione di Azione a palazzo Mosti, Vincenzo Sguera: «Quando nei mesi scorsi lessi degli importanti ritrovamenti, mi rallegrai immaginando che potessero fare da volano per uno sviluppo turistico della zona. Purtroppo la mia è stata una illusione in quanto fatta eccezione per la successiva messa in sicurezza, che per evitare deterioramenti prevede l'interro, non si è mosso più niente. Non voglio entrare nel merito, ma auspico quanto meno l'intervento di squadra per il taglio delle erbacce e la pulizia di via De Rienzo che tra le altre cose confina con il ponte Leproso che è meta di numerosi visitatori. Lo stato d'abbandono in cui versa quell'area non fa onore ad una città che attraverso la storia e purtroppo solo con proclami vorrebbe compiere il salto di qualità e diventare più attrattiva. A questa componente, si aggiungono i disagi per i residenti della zona creati dal cantiere ancora aperto». Da Sguera arriva anche una proposta che rende felici anche i numerosi appassionati di archeologia. «Considerato che il cantiere deve essere ancora chiuso e che inevitabilmente si dovranno fare delle varianti, si potrebbe ipotizzare di musealizzare la necropoli che diventerebbe meta di turisti da tutto il mondo proprio per la sua importanza. Per il transito dei veicoli lungo via De Rienzo che vedrebbe la carreggiata ridotta si potrebbe prevedere la circolazione in un unico senso visto che non mancano le alternative».

Secondo le dichiarazioni fatte in occasione del rinvenimento da Simone Foresta, responsabile della Soprintendenza per Benevento e provincia, quella rinvenuta è una necropoli di rilevante importanza che è stata utilizzata a lungo e in più fasi considerata la presenza di sepolture di vario tipo. Tra l'altro, e la cosa destò scalpore a livello mondiale, in una tomba fu rinvenuto in perfetto stato di conservazione lo scheletro di un ragazzo presumibilmente di età tra i 14 e 16 anni sepolto insieme al suo cane.

«Via De Rienzo - dice l'archeologo Stefano Forgione - era l'ingresso della città. Il ponte Leproso costitutiva il varco d'accesso alla città romana, costruito di proposito dopo le guerre sannitiche. Era un prolungamento dell'Appia. La necropoli è la conferma di quanto abbiamo sempre sostenuto. I romani, infatti, non permettevano di seppellire i morti dentro le città. Un editto andato avanti fino al periodo napoleonico. Di solito le tombe ed epigrafi erano sistemati lungo le strade consolari più importanti tipo l'Appia antica che sta da quelle parti». A supportare la proposta di Sguera che punta a valorizzare la zona, le parole di Maurizio Bianchi fondatore del gruppo «Benevento città nascosta»: «Santa Clementina è una autentica miniera di storia a cielo aperto sulla quale occorrerebbe fare degli approfondimenti, e soprattutto puntare con progetti mirati».

L'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello dal canto suo spiega che i tecnici sono al lavoro per risolvere la situazione. «È stata contattata la ditta appaltatrice per concordare l'iter di riapertura e quindi chiusura con relativa sistemazione del cantiere. Considerato il tempo trascorso si sta lavorando per la variante progettuale e contestualmente valutando la questione del prezzo, visto che inevitabilmente andremo incontro ad una revisione. Abbiamo dovuto attendere l'iter procedurale e la conclusione ufficiale di saggi archeologici prima di poter procedere, cosa che, ribadisco, avverrà a stretto giro».