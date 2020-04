Sette nigeriani sono stati sorpresi a giocare a carte all’interno di un negozio di generi alimentari in via Mariano Russo, a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Il blitz ieri pomeriggio da parte della polizia municipale, di cui è comandante Fioravante Boasco. I vigili diretti dal tenente Francesco Del Gaudio hanno fatto irruzione in un negozio che vende generi alimentari provenienti da paesi africani e frequentato in prevalenza da extracomunitari. Al momento dell’irruzione dei caschi bianchi nel locale c’era solo la titolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA