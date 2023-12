C'è necessità di personale sanitario nel Sannio come in Campania per abbattere i costi della migrazione sanitaria e le liste d'attesa, per far ripartire le attività chirurgiche a pieno ritmo e per garantire la necessaria assistenza all'intero territorio.

La Cisl Fp propone un piano straordinario per l'assunzione di almeno 15.000 operatori sanitari entro la fine del 2024 per consentire un'inversione di marcia e il rilancio del settore. «È tempo dice lorenzo Medici, segretario generale Cgil Fp che la Regione valuti la possibilità di mettere in campo una nuova "vertenza Campania" da aprire con il Governo e da portare avanti insieme alle istituzioni e alle organizzazioni sindacali per la difesa del sistema, con l'obiettivo di proporre per il 2024 un piano straordinario di assunzioni per almeno 15.000 operatori sanitari. Credo che ormai sia manifesto che da soli non si va da nessuna parte per cui bisogna fare fronte comune per difendere la salute delle persone». I dati diffusi dall'Agenas sulla spesa sostenuta ogni anno dalla Regione per i viaggi della speranza dei pazienti che si affidano alle cure di strutture ospedaliere del nord Italia, fanno riferimento a cifre esorbitanti. Infatti, solo nel 2022 in Campania sono stati spesi 220 milioni di euro per la migrazione sanitaria. Circa 3 milioni della somma complessiva sono stati spesi per gli ammalati «emigranti» della provincia di Benevento che hanno scelto strutture fuori regione per sottoporsi a interventi chirurgici e alle cure necessarie per sconfiggere malattie gravi come il cancro.

Per fare un esempio pratico, molti pazienti che risiedono nei comuni del Sannio più prossimi al Molise e alla Puglia, finiscono per affidarsi a strutture ospedaliere e sanitarie di quelle regioni per curarsi ma anche per effettuare indagini diagnostiche. Ma ci sono anche casi di pazienti oncologici del Sannio che scelgono il policlinico universitario «Gemelli» di Roma per sottoporsi alla chemioterapia, dopo l'intervento chirurgico oppure prima di effettuarlo.che, fino a questo momento, non è stato possibile reintegrare per una serie di motivi concomitanti confluiti tutti nella stessa direzione. Alla fine di ottobre la giunta della Regione Campania ha autorizzato l'azienda ospedaliera ad assumere solo 476 unità lavorative rispetto alle 1077 necessarie per completare l'organico. Lo standard aziendale del 2023 dovrebbe essere costituito da 2362 figure professionali di diverso profilo mentre, al 31 dicembre 2021 risultano in servizio solo 1.285 persone. Per colmare le carenze, nel triennio compreso tra il 2022 e il 2024 servirebbero 1077 dipendenti, 769 dei quali con ruolo sanitario.Nel dettaglio, i dirigenti medici che mancano all'appello per il triennio in corso sono 228 ma l'ospedale cittadino è autorizzato ad assumerne solo 138, gli infermieri che servirebbero sono 194 ma ne possono essere assunti solo 130, nel rispetto del tetto di spesa assegnato alla struttura. Gli operatori sociosanitari in servizio alla fine del 2021 sono solo 97 contro i 231 previsti dallo standard aziendale e i 69 che potranno essere assunti entro la fine del 2024. Le carenze di personale medico e infermieristico all'Asl ha già determinato la demedicalizzazione di quattro ambulanze su dieci ma potrebbe incidere anche sull'erogazione dei servizi previsti per gli ospedali e per le case di comunità in fase di realizzazione. I concorsi espletati senza sosta al Rummo, cui si aggiunge anche l'ultimo portato a conclusione dall'Asl per il 118, non hanno sortito gli effetti desiderati, l'età media del personale in servizio, nella maggior parte dei casi superiore ai 60 anni, la mancanza di un ricambio generazionale sul territorio e la contestuale fuga dei medici al nord e all'estero, continuano a peggiorare la situazione.