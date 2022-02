Neonato morto, domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Pacevecchia

Si svolgeranno domani pomeriggio (ore 15) nella chiesa di Santa Maria della Pace e Santa Rita al quartiere Pacevecchia di Benevento i funerali di Gabriel, il bimbo di 4 mesi morto il 28 gennaio scorso all'ospedale «Santobono» di Napoli per un trauma cranico, una vicenda per la quale, allo stato, risultano essere indagati per omicidio volontario la madre e due zii.

Il magistrato ha autorizzato il funerale dopo l'autopsia disposta dalla Procura di Benevento, retta da Aldo Policastro, affidata al medico legale Emilio D'oro, che si è avvalso di un neurochirurgo e di un neonatologo.

All'esame autoptico ha preso parte anche il dottore Michele Selvaggio, consulente indicato dalla mamma e da due zii della vittima Novanta i giorni a disposizione per depositare le conclusioni, corroborate anche dai risultati del test istologici e anatomopatologici.

Il piccolo era stato ricoverato al «Fatebenefratelli» di Benevento il 16 gennaio. Dopo alcuni giorni era tornato a casa, ma la sera del 25 gennaio era stato portato d'urgenza al pronto soccorso del «San Pio» del capoluogo sannita da dove i sanitari, per la gravità delle condizioni, ne decisero l'immediato trasferimento in elicottero al nosocomio napoletano.