Come previsto, la neve è tornata a imbiancare tutto il promontorio del Fortore, interessando anche le aree del Miscano e del Tammaro. Tutti i Comuni, una volta allertati, hanno attivato i rispettivi piani neve, intervenendo con mezzi spargisale e in alcuni punti, in particolare quelli più alti del territorio, anche con spazzaneve. Adesso, però, preoccupa per lo più l'allarme gelo e gli eventuali rischi per la sicurezza degli automobilisti e degli spostamenti in genere.

Disagi sul valico Taglianaso a San Bartolomeo in Galdo, dove la coltre bianca ieri mattina aveva interrotto la circolazione in prossimità della vecchia discarica. Le contrade di Piano Ferrara e Polverella sono rimaste isolate per ore, ma nel primo pomeriggio la strada, che collega Campania e Puglia, è stata resa percorribile. Anche nelle contrade a ridosso dell'area di San Giovanni a Mazzocca, in particolare tra Baselice e Colle Sannita, si è reso necessario l'intervento dei mezzi per liberare le arterie di collegamento. Spazzaneve in azione in particolare lungo la provinciale Montefalcone Valfortore statale 90 bis, in località Sant'Ignazio, il punto più alto della montagna, ma le difficoltà di transito registrate dopo le abbondanti nevicate delle ultime ore, fino a ieri sera erano state ampiamente mitigate. In allerta anche i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo, pronti a intervenire con il gatto delle nevi e altri mezzi ad hoc in caso di emergenze, per lo più di carattere sanitario alla luce del rischio che anziani o persone con gravi patologie potessero rimanere isolati e senza farmaci. Intanto la Protezione civile del centro fortorino sta monitorando le aree più difficili da raggiungere in caso di forti nevicate, quelle più popolate e dove insistono aziende agricole.

Ma è proprio sul fronte agricolo che iniziano a emergere le prime criticità, per lo più legate al calo repentino delle temperature con possibili danni al comparto ortofrutticolo e zootecnico. «Abbiamo avuto a che fare con le frane dei giorni scorsi dice il sindaco di San Giorgio la Molara Nicola De Vizio -. Le piogge avevano messo in ginocchio tutto il territorio e la rete stradale comunale e provinciale, con lo straripamento di torrenti e fiumi. Mi auguro che adesso neve e gelo non peggiorino la limitata percorrenza tra le contrade agricole e le strade principali». Nel frattempo lo Psaut di San Bartolomeo in Galdo è costantemente monitorato per evitare che la neve possa creare problemi alle ambulanze e agli interventi dei sanitari.

«La preoccupazione è soprattutto rivolta agli anziani e ai cittadini con gravi patologie o che vivono da soli sottolinea il sindaco Carmine Agostinelli . Insieme a Protezione civile, carabinieri e Misericordia, ci prendiamo cura di tutti i cittadini affetti da particolari patologie. Fino ad oggi e grazie alla sinergia continua con i vertici dell'Asl, alla presenza dell'ospedale di comunità e dello Psaut, riusciamo a gestire le emergenze». Per il primo cittadino di Baselice, Lucio Ferella, «fortunatamente i piani neve funzionano e la situazione finora appare sotto controllo, anche perché fortunatamente la neve, almeno fino a questa mattina, non è tanta e quindi i mezzi spargisale sono al lavoro per scongiurare il pericolo ghiaccio sulle strade urbane ed extra-urbane. Per quanto riguarda le attività scolastiche, ci comporteremo in base all'andamento delle condizioni climatiche, altrimenti non sembrano esserci le condizioni per emettere ordinanze di chiusura. Restiamo in allerta».