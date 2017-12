Giovedì 28 Dicembre 2017, 17:20 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 17:20

Neve, raffiche di vento, pioggia, alberi caduti, allagamenti. Il maltempo flagella anche il Sannio con temperature in picchiata e disagi. Problemi anche in città. Nella tarda mattinata i vigili del fuoco del comando provinciale sono stati impegnati lungo l’Appia, a poca distanza dal centro commerciale, per un albero a rischio caduta. Traffico rallentato fino al termine delle operazioni dei caschi rossi.