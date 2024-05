Nelle ultime ore, la centrale operativa del 118 ha autorizzato i turni sulle ambulanze per il mese di giugno, mantenendo il medico a bordo, tranne che per cinque turni notturni nel Saut di San Giorgio del Sannio, rimasti scoperti. Dunque, l'Asl ha rimandato di un altro mese il passaggio dai mezzi di soccorso medicalizzati a quelli infermieristici ma ha demedicalizzato l'ambulanza di San Giorgio per cinque turni da effettuare di notte, nonostante i medici in servizio avessero dato la loro disponibilità a coprirli, nei limiti delle 48 ore settimanali che ogni medico può fare, secondo la normativa vigente. In pratica, il personale medico che presta servizio sulle ambulanze del 118 non può superare il tetto massimo delle 48 ore settimanali di lavoro per cui, per coprire i turni, bisogna rientrare sempre in quel quadro orario.

L’ANALISI

«Siamo in affanno - spiega il direttore generale Gennaro Volpe - perché il numero dei medici sta continuando a scendere. Con grande difficoltà siamo riusciti ad assicurare i turni di giugno ma dal mese prossimo dobbiamo cominciare a garantire le ferie estive ai medici. Non è corretto parlare di ambulanze demedicalizzate ma di ambulanze attrezzate che opereranno sul territorio con l'ausilio delle auto mediche, garantendo sempre alla popolazione il massimo dell'assistenza». Come era prevedibile, il programma di riorganizzazione del 118, preannunciato nei mesi scorsi, prenderà forma a cavallo delle vacanze estive. Di fatto, i mezzi di soccorso saranno demedicalizzati e i medici che hanno effettuato il servizio per circa un ventennio saranno dislocati sulle auto mediche.

LE REAZIONI

La scelta di far rimanere senza medico il presidio di San Giorgio per cinque turni notturni non è stata accettata di buon grado ed è già stata oggetto di critiche in ambito politico. «La decisione è inaccettabile - dice Maurizio Bocchino, candidato sindaco -, se si considera che l'Asl non utilizza i medici che si sono resi disponibili a effettuare le prestazioni aggiuntive». Attualmente, la vicenda del 118 è in stand by ma molti sindaci, insieme alle associazioni del territorio continueranno a dare battaglia perché non accettano la rimodulazione del servizio, che temono possa rivelarsi deficitario per i territori che rappresentano.Ieri pomeriggio, intanto, Emilio Tazza, segretario provinciale Cimo Fesmed e medico del 118, nel corso dell'assemblea popolare sul tema svoltasi a Guardia Sanframondi, ha stigmatizzato la scelta del manager di continuare sulla strada della demedicalizzazione delle ambulanze.

I DUBBI

«Ci sono forti dubbi - ha sottolineato Tazza - sulla veridicità delle motivazioni addotte dall'Asl sulla demedicalizzazione del Saut di Cerreto Sannita avvenuta il 25 marzo. Infatti il Consiglio comunale di Cerreto ha deliberato all'unanimità la nomina di un legale per indagare a fondo sulla disposizione. Le associazioni avevano chiesto i dati precisi sulle ore di servizio e su quelle aggiuntive ma l'azienda non si è pronunciata al riguardo, né ha mai risposto alla proposta di applicare le disposizioni di legge per continuare a garantire il servizio, mantenendo i medici a bordo delle ambulanze. Ha invece continuato a perseguire l'idea di togliere i medici dalle ambulanze per continuare a garantire i livelli essenziali di assistenza. Ma, di fatto, da luglio 2023 il servizio è peggiorato e si sono verificati eventi avversi che non rappresentano certo un segnale di miglioramento». Gli incontri del mese scorso a Palazzo Mosti tra le associazioni e il sindaco di Benevento Clemente Mastella avevano fatto sperare che ci fossero i presupposti per l'apertura del dialogo con l'Asl ma, da quanto sta emergendo negli ultimi giorni, non ci sono margini per un confronto, per cui la situazione rimarrà invariata.