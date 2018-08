CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 18 Agosto 2018, 10:26

È off limits a Benevento il ponte progettato da Riccardo Morandi nel 1954, e realizzato l'anno successivo. Misure precauzionali, che i funzionari dell'ente hanno deciso su input del sindaco Clemente Mastella. «So bene che questa decisione è impopolare, ma rispetto alla sicurezza dei cittadini, ho il dovere sacrosanto di preservare l'incolumità dei beneventani e di tutti coloro che percorrono strade e ponti della città».In verità i collegamenti inibiti al traffico sono due: oltre a quello progettato da Morandi, c'è un ponticello alla periferia della città - da tempo precario - che va dalla Statale Appia ad una piccola realtà con epicentro una parrocchia importante del capoluogo: «Le risultanze del sopralluogo effettuato dai nostri tecnici non ci hanno lasciato alternative». Il sindaco vorrebbe limitarsi a questo. Oggi, sono fissati i funerali delle vittime causate dal crollo del viadotto autostradale Morandi. «Alla città di Genova va la mia riverenza, così come alle vittime ed ai loro familiari». Quindi, spiega: «Il ponte San Nicola conta, ormai, oltre 60 anni, costruito con tecnica del tutto diversa dal viadotto sul Polcevera, è di ridotte dimensioni: poggia su due piloni con sbalzi di 20 metri su entrambi i lati della campata. Non è stato mai interessato, però, da interventi sulle strutture, chiuso al traffico nell'autunno 2015 per un anno, ma non per lavori agli impalcati. Dopo quanto accaduto, era ovvio che prendessimo delle misure, precauzioni doverose in attesa di effettuare i dovuti controlli».