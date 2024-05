I grandi marchi continuano ad investire nel capoluogo sannita dopo approfondite indagini di mercato e alla luce dei positivi risultati ottenuti dalle altre aziende che già operano sul territorio. Dopo gli iter autorizzativi avviati nelle scorse settimane dal colosso danese Jysk che ha ufficialmente annunciato l’apertura di uno store entro marzo dell’anno prossimo in via dei Mulini, e dal supermercato Lidl che raddoppia in città con l’apertura di un nuovo supermercato al viale dell’Università, a distanza di meno di 3 anni dall'apertura del primo punto vendita, sono previsti altri arrivi.

APPROFONDIMENTI Benevento, Sannio Valley nomina Gaia Ialeggio nuova «ambassador» Benevento, l’inflazione non allenta la morsa: «Ora prezzi «alle stelle» Benevento, export da record nel Sannio: +13%, agroalimentare al top

In corso tutte le procedure legate ad autorizzazioni e trattative private per l’acquisizione di terreni, Ben tre i prestigiosi brand di levatura internazionale che avrebbero deciso di investire nel Sannio. Considerato che gli iter burocratici sono in pieno svolgimento, non sono stati forniti i nomi, ma nell’elenco figurerebbe anche la nota catena Leroy Merlin, specializzata in bricolage e fai-da-te, edilizia e giardinaggio. L’azienda che fa parte della galassia di Groupe Adeo che dovrebbe insediarsi a contrada San Vito, in un’area adiacente al centro commerciale Buonvento Leclerc. Le altre due case, invece, sono interessate alla zona di via dei Mulini dove occuperebbero complessivamente un’area di 3.000 mq circa.

L’ASSESSORE

«Siamo orgogliosi – ha detto l’assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone – della conferma anche in prospettiva futura della condizione di crescita che riguarda Benevento, frutto anche di un ottimo lavoro dell’amministrazione Mastella e di una grande disponibilità che c’è sempre stata sul territorio. L’appetibilità della città a livello commerciale è confermata anche dal fatto che i grandi marchi non aprono solo una attività, ma continuano ad investire facendo indagini di mercato, ed in tal senso ne sono un esempio McDonald’s con due ristoranti ed appunto Lidl che avvierà un altro supermarket di media distribuzione da 1300 metri quadrati. Lo ribadisco, sono soddisfazioni perché significa che la città tira molto, c’è grande fermento e l’economia cresce. In passato per spendere in alcune di queste attività dovevamo spostarci su Napoli oppure su altre zone d’Italia, a breve, invece, arriveranno qui, a servizio dei beneventani. Continueremo a fare di più e non ci fermeremo qui. Sui nomi è prematuro fornire anticipazioni, per una questione di correttezza in attesa della definizione legata a permessi e concessioni varie».

Oltre ad attrarre imprese che incrementano il prestigio e l’immagine della città, c’è il fattore non trascurabile legato all’aumento dell’occupazione con contratti adeguati e sostenibili. Jysk che opererà su 13mila mq e che come noto è la concorrente europea di Ikea con 3.200 negozi già operativi, inizialmente punterà su 15 addetti. Gli emissari italiani dello Schwarz Gruppe che gestiscono Lidl hanno acquistato terreno con relativo permesso a costruire, negli spazi prima occupati dall’Imeva. La struttura sarà di 1.300 mq e stando ad indiscrezioni dovrebbe essere pronta entro la fine di quest’anno con circa 20 addetti da occupare. Aggiungendo anche le altre aziende, si arriverà a poco meno di 100 unità. «Siamo in attesa, inoltre, che si chiarisca la questione – conclude Ambrosone - delle zone Zes con il ministro Raffaele Fitto. Abbiamo già definito 44 ettari di terreno per attrarre e accogliere imprenditori e attività produttive anche e soprattutto locali, oltre che di fuori, che possano avere una serie di agevolazioni, il riferimento naturalmente è a livello di sgravi e contratti d’area».