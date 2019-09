CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 21 Settembre 2019, 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centro storico di Benevento è pronto ad accogliere, questa sera, la notte bianca che, a Benevento, si tinge di magia e di incantesimi. «La Notte delle Streghe» prenderà vita al primo calare delle tenebre. Il triangolo della parte alta del centro città che va da via Traiano a piazza Roma a piazza Castello, sarà il teatro dell'evento che questa sera interesserà gli amanti dell'occulto e della stregoneria. Le piazze cittadine che accoglieranno la manifestazione saranno piazza Roma, che dalle 18 sarà sede del «Villaggio Decathlon» in una festa all'insegna dello sport per tutte le età; piazza Federico Torre location propiziatoria per tenere lontano gli spiriti cattivi con «La Notte della Paranza» e Romeo Barbato. E, sempre in piazza Torre, si svolgerà il «Processo alle Streghe», non una messa in scena ma una rievocazione, a cura della compagnia «I Matt'Attori», di episodi realmente accaduti senza la pretesa di spiegare il perché di tanta atrocità nei confronti delle donne.