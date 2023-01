Pioggia e raffiche di vento hanno messo in ginocchio il Sannio. Oltre cinquanta, almeno fino alle 20, le richieste di intervento al comando dei vigili del fuoco soprattutto per il forte vento che ha sferzato la provincia sin dall'altra notte. La situazione più complessa si è vissuta a contrada Pantano, già teatro dell'alluvione nel 2015, dove i caschi rossi con più mezzi hanno lavorato ininterrottamente per liberare le strade dalla colata di fango e detriti. Sul posto anche la polizia municipale. Preoccupazione comprensibile da parte dei residenti. Rita Velardi, dell'associazione La voce delle donne lancia un appello: «È indispensabile un'uscita sulla tangenziale ovest, sui fiumi nulla ancora è stato fatto dal 2015. Resta la paura e speriamo a breve nell'inizio dei lavori di ripulitura degli argini, in modo da affrontare più serenamente questi eventi meteorologici».

Per fronteggiare l'elevato numero di interventi il comando dei Vigili del fuoco ha richiamato in servizio due squadre dalle sedi distaccate di San Marco dei Cavoti e Bonea. A effettuare sopralluoghi in città anche il sindaco Clemente Mastella, insieme al comandante della polizia municipale, Fioravante Bosco. «Non uscite di casa - il messaggio del sindaco sui social - se non per necessità. Ho dato disposizione ai vigili di intervenire ed ho chiesto al prefetto, che si è mobilitato con prontezza prima che glielo chiedessi, di utilizzare le forze di polizia in città».

Nel corso di una giornata frenetica, paradossalmente iniziata con il sole, a dispetto dell'allerta arancione, a preoccupare maggiormente sono gli alberi caduti in strada. Lungo via Napoli, al rione Libertà, un albero è stato sradicato cadendo sull'asfalto e occupando interamente la carreggiata. Pochi metri più avanti un altro albero è finito su un furgone in sosta. A Santa Maria degli Angeli, nei pressi del ponte Pagliuca, ha ceduto il cantiere dei lavori per la pista ciclopedonale. Paura in via Grimoaldo Re dove il provvidenziale intervento dei vigili urbani ha messo in salvo una donna impantanata poco prima del sottopassaggio allagato. Durante la giornata i caschi rossi hanno monitorato il livello dei due fiumi della città, nonché dei corsi d'acqua che attraversano i paesi della provincia, le cui portate d'acqua sono cresciute rapidamente. Disagi anche per gli esercenti commerciali di corso Garibaldi: sedie, tavoli, fiorire e ombrelloni sono stati spazzati via dal vento. Anche oggi a Benevento stop alla didattica in tutte le scuole, per le opportune verifiche che saranno effettuate dai tecnici comunali e provinciali all'interno degli istituti per la conta di eventuali danni. Come nel capoluogo oggi scuole chiuse anche ad Apollosa, Castelpoto, Ceppaloni, San Leucio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Marco dei Cavoti, Tocco Caudio, Montesarchio, San Giorgio del Sannio e Telese.



I violenti acquazzoni hanno creato danni anche in provincia. Ad Airola e a Moiano la furia di pioggia e vento ha fatto volare tegole dai tetti di alcune abitazioni, ha provocato la caduta di alberi e pali della pubblica illuminazione, oltre a causare numerosi allagamenti lungo le strade. Sempre ad Airola problemi alla recinzione del cantiere di piazza Annunziata. In particolare, in via Tricialessio, qualche abitazione è stata transennata per la caduta di tegole. Nella traversa Principe di Napoli è venuto giù un palo della pubblica illuminazione, mentre nei pressi di piazza Mercato è caduto un albero e un altro si è piegato sulla strada provinciale che da Airola conduce a Montesarchio. Alcune abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica. A Moiano, invece, una sorta di impalcatura è stata trascinata in strada a causa del forte vento. Nessun ferito, solo paura.

Problemi anche a San Giorgio del Sannio, in particolare nella frazione Ginestra degli Schiavoni, dove in via Bosco Lucarelli, il forte vento ha divelto il tetto in metallo di una casa disabitata. Nel centralissimo viale Spinelli, invece, una grondaia in ferro si è staccata dalla facciata di un palazzo. A Castelpoto il sindaco Vito Fusco ha disposto la chiusura della strada via Bosco Cisano, direzione via Cornacchiola. Pioggia e forte vento hanno creato non pochi problemi anche a Sant'Agata de' Goti, dove per tutta la giornata gli agenti della polizia municipale hanno dovuto far fronte alle numerose chiamate giunte al comando di piazza Municipio. In via Santisi, all'altezza di parco Maria Patrizia, numerosi rami sono caduti lungo la sede stradale tanto da costringere i vigili a chiudere per alcune ore la strada al traffico così da permetterne la messa in sicurezza. Paura per un albero caduto su alcuni cavi elettrici in località Mascone, necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. E in centro, lungo la passeggiata pedonale della Panoramica un lampione è caduto fortunatamente mentre in quel momento nessuno si trovava a passare. Qui è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Problemi, infine, anche per le coperture di alcuni condomini che il vento ha divelto e fatto cadere in strada. Strade e campagne allagare in valle Telesina. Nel Fortore, dove nei prossimi giorni è prevista la neve, sono stati registrati oltre agli allagamenti anche blackout energetici.