Maggio non poteva chiudersi peggio per la vitivinicoltura sannita. Nell’arco di pochi giorni, proprio gli ultimi del mese, una montagna di grandine prima e bombe d’acqua poi hanno investito e devastato ettari di vitigni, portando il conto del danno, sia pure prudentissimo, a circa due milioni di euro. A pagare il prezzo più caro della devastazione i vigneti dell’areale che gravita intorno ai comuni di Castelvenere e Guardia Sanframondi: il cuore, in altri termini, in cui si producono Doc e Docg. La furia degli elementi non ha risparmiato i territori di Solopaca e Telese, anche se in misura minore. «È stata, nel complesso, pesante la conseguenza di precipitazioni che diventano di anno in anno sempre più frequenti e, soprattutto, devastanti» il commento di Domizio Pigna, presidente de “La Guardiense”, una delle cooperative del settore tra le più grandi e non solo a livello regionale.

IL RACCONTO

A tal punto è giunta la quantità della pioggia che più di un imprenditore ha subito la piena, anche consistente, delle proprie strutture e non solo dei campi coltivati. È quanto accaduto ad Angelo Sebastianelli, alla guida dell’omonima cantina nel territorio di Guardia, con oltre 30mila bottiglie di Falanghina, Aglianico, Fiano e Greco messi sul mercato. «Mai vista una cosa del genere – afferma, ancora incredulo -. Nel giro di poche decine di minuti ho assistito all’invasione di piazzale e fabbrica della mia azienda da una massa d’acqua enorme; ha raggiunto diversi centimetri di acqua in altezza, venendo giù in maniera a dir poco torrenziale». Dai rilievi che si stanno effettuando in queste ore «va delineandosi - spiega Immacolata Tufo, imprenditrice del luogo – che il colpo più duro lo hanno subito i vitigni che si trovano nella parte bassa dei territori di Guardia e Castelvenere; in particolare, nel tratto che corre parallelo al fiume Calore, per centinaia e centinaia di metri». Ma anche la piana di San Lorenzo Maggiore è stata investita. «Mi sono ritrovato – sottolinea Giuseppe Mei, a capo di un’azienda agricole ed agrituristica del luogo – con i miei due ettari di vigneti letteralmente sepolti sotto non meno di venti centimetri di pioggia. Sono più che certo che non ci sarà raccolto perché le piante moriranno di “asfissia radicale” per la troppa acqua accumulatasi. Sono stati danneggiati, peraltro, anche non pochi dei mezzi meccanici di cui dispongo per la mia attività». Non ci si trova a dovere fare i conti con un’alluvione simile a quella del 2015 «ma il disastro non è di poco momento» annota a sua volta Carmine Coletta, presidente di «Cantina di Solopaca» società cooperativa con 100mila ettolitri di vino prodotti grazie ai 600 soci di cui si compone. Alla luce dei sopralluoghi più accurati, che si stanno effettuando per provare a calcolare dimensione e costo del colpo subito, occorre sottolineare che l’areale, particolarmente travolto, è quello che si estende lungo il tracciato dell’Alta Velocità. «In questa zona – spiega ancora Tufo – a causa della movimentazione della terra per la posa dei binari, si sono prodotti dei terrapieni, con la deviazione dei letti lungo i quali da sempre scorrevano le acque reflue. E così questi sconvolgimenti dovuti alla mano dell’uomo, hanno dato il loro contributo per l’allagamento di tanti ettari coltivati, al di là – giova evidenziarlo – della eccezionalità delle precipitazioni». Anche per Gerardo Dell’Orto, direttore provinciale della Coldiretti «i lavori in corso hanno dato una mano perché accadesse quello che è sotto i nostri occhi. Ben venga l’infrastrutturazione indispensabile per lo sviluppo, ci mancherebbe altro; occorre però che si provveda al necessario rispetto ambientale per non compromettere, da qui in avanti, un’attività come quella agricola, fondamentale per la nostra economia. Bisogna provvedere – conclude – a realizzare canali, solchi, percorsi per l’acqua che confluiscano nel fiume senza problemi».

IL PARERE

A fronte di una calamità come quella atmosferica, che diventa sempre più frequente e devastante, occorre porre rimedio. Inutile sperare troppo in un ristoro da parte delle istituzioni. «Il percorso – è la sollecitazione di sempre di Gennarino Masiello presidente provinciale e vice nazionale della Coldiretti – resta l’assicurazione. È il modo più certo e veloce per tutelarsi». Dello stesso avviso Antonio Casazza, alla guida di Confagricoltura: «È questo il percorso da intraprendere per una ragionevole gestione del rischio. È indispensabile provvedervi anche in ragione del pericolo in agguato legato alla peronospora, della cui presenza e della sua azione letale ci sono già concrete avvisaglie».