Nuovo accordo societario per rilanciare la pizza congelata anche a Benevento

Anche Benevento al centro della riorganizzazione societario della pizza Nestlè.

Nestlé e il fondo di private equity Pai Partners danno vita a una joint venture dedicata al business di Nestlé della pizza surgelata in Europa di cui il colosso svizzero deterrà una partecipazione paritetica e non di controllo rispetto a Pai Partners. Il termine per il

completamento dell'operazione, i cui termini economici non vengo resi noti, è previsto entro la seconda metà del 2023.

La nuova società avrà sede centrale in Germania e potrà contare sugli stabilimenti produttivi di Benevento in Italia e Nonnweiler in Germania. Il business della pizza di Nestlé è presente in diversi paesi in tutta Europa con un fatturato annuale totale di circa 400 milioni di franchi svizzeri con i marchi Buitoni, Wagner e Garden Gourmet.

Marco Settembri, vicepresidente esecutivo e ceo per l'Europa di Nestlé, spiega che «Abbiamo esaminato a lungo e in profondità il nostro business della pizza in Europa e abbiamo concluso che collaborare con Pai Partners è il miglior punto di partenza per svilupparne a pieno il potenziale. Nestlé rimane pienamente impegnata in questo business e parteciperà alla sua futura crescita e creazione di valore volendo continuare a offrire la miglior pizza ai consumatori e ai partner di vendita al dettaglio».