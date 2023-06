Sosta selvaggia a Benevento: auto sul marciapiedi appoggiata al segnale stradale

Sosta selvaggia sul marciapiedi, in una strada in cui c'è il doppio divieto di sosta, con l'auto appoggiata a un cartello della segnaletica verticale.

La foto è stata scattata questa mattina in via delle Puglie, nelle immediate vicinanze dell'edificio delle poste centrali, nel centro di Benevento, una zona molto trafficata.

Lungo la stessa via e dallo stesso lato erano posteggiate anche altre auto a rendere impossibile la percorribilità del marciapiede. Voto per il senso civico: zero.