Nuovo parco eolico a Pietrelcina Il senatore Matera interroga il ministro

BENEVENTO - Una interrogazione parlamentare a risposta scritta, in tema di tutela del territorio, indirizzata al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin.

È questa l'iniziativa intrapresa dal Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera.

Il riferimento è al progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico a Pietrelcina, Pesco Sannita e Benevento.

"Com'è noto — spiega il Senatore Matera — siamo pienamente a favore delle energie rinnovabili e consapevoli delle sfide che comporta la transizione energetica, ma siamo contrari all'eolico selvaggio in luoghi evidentemente non idonei come Pietrelcina e lo "Zoo delle Maitine" in Pesco Sannita. Basta considerare che la città natale di San Pio è visitata da non meno di 700.000 pellegrini all'anno, mentre a Pesco Sannita, dove dovrebbe sorgere il parco eolico troviamo lo "Zoo delle Maitine", con un'area di circa 4 ettari per un totale di oltre 400 animali, grazie al quale dal 2017 ad oggi (senza contare gli oltre due anni di chiusura per la nota emergenza sanitaria da Covid-19) si contano circa 240.000 visite.



Il consolidamento e la crescita esponenziale del turismo religioso a Pietrelcina ha determinato e continua a determinare una positiva ricaduta occupazionale che, insieme allo Zoo, rappresentano ossigeno per le nostre aree interne già fortemente depresse sotto il profilo economico"."La nostra posizione - incalza Matera - è chiara: sì alle energie pulite e alternative, specialmente in questo momento storico, ma non bisogna cedere all'ideologia cieca che non fa il bene del territorio. Il Sannio ha già pagato, rispetto ad altre zone del Paese, un prezzo alto in termini di insediamenti eolici.Riteniamo che, la realizzazione di questo nuovo parco, possa compromettere una delle poche realtà virtuose presenti in provincia di Benevento che genera occupazione, generando un indotto importante".