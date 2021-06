La Nutella e il Taburno, il concorso Ferrero punta sul Sannio green

BENEVENTO - I monti del Sannio come simbolo della Campania nel mondo. Uno scenario possibile, se il mezzo della campagna promozionale è il barattolo della crema alla nocciola letteralmente venerato a tutte le latitudini. La Ferrero ha indetto un contest on line per decidere la «livrea» delle confezioni di una edizione limitata, e tra i panorami in concorso c’è anche uno scorcio della provincia di Benevento.

«È una bella soddisfazione - dichiara in proposito Costantino Caturano, presidente dell’Ente Parco Taburno Camposauro - aver appreso che la Ferrero per il contest “Ti amo Italia”, abbia pensato di inserire su alcuni barattoli della Nutella una foto del nostro massiccio visto dal versante di Torrecuso e Solopaca. Siamo tra i luoghi simbolo della nostra Italia e della Campania. Attraverso una votazione online sul sito www.nutella.com la nostra area protetta potrà essere votata». «È questo un motivo di orgoglio - aggiunge - anche in vista della candidatura che l’Ente Parco sta portando avanti per ottenere il riconoscimento Unesco Global Geoparks. Si tratta di un altro tassello che collochiamo nel mosaico di iniziative per far conoscere il nostro parco naturale che sta diventando un’eccellenza, apprezzata a livello nazionale. Ovviamente invito tutti a votare per il Taburno Camposauro». È il caso di ricordare che le votazioni, aperte lo scorso 24 maggio, si chiuderanno alle 23.59 di domenica 6 giugno.