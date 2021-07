Oasi Wwf a Campolattaro e Pannarano, ecco le iniziative

BENEVENTO - Complici l'afa ed il caldo torrido di questi giorni, le oasi Wwf del «Lago di Campolattaro» e «Montagna di Sopra» di Pannarano si trasformano per molti in mete da raggiungere per immergersi nella natura. Mentre l'Oasi di Campolattaro si prepara ad accogliere, il 30 luglio, "Natura in musica" , seminario dedicato al binomio musica-ambiente con la narrazione di Donato Zoppo e le performance musicali di Giovanni Nazzaro (le prenotazioni entro oggi), l'Oasi "Montagna di Sopra" si trasforma ancora una volta in un luogo ideale per fornire, e non solo agli amanti della natura, relax e refrigerio. Oggi (fino alle 17,30) e nell'intera giornata di domani il rifugio "Acqua nelle Vene" sarà aperto a tutti i visitatori. Dai soci del Wwf saranno fornite indicazioni e consigli sulle visite da effettuare nel rispetto delle norme sanitarie in vigore. Dopo il lungo stop dovuto al covid, nel rifugio ritornerà l'attività, riservata soprattutto ai visitatori più piccoli, con il microscopio per scoprire le sorprese del mondo "invisibile" ad occhio nudo. Nella giornata di domenica all'interno del rifugio videoproiezioni di documentari naturalistici e sulla biodiversità e sugli habitat dell'oasi. Per tutti coloro che intenderanno trascorrere la giornata in montagna c'è anche la possibilità di pranzare a sacco con l'utilizzo di tavoli all'aperto messi a disposizione dal Wwf, mentre per coloro che preferiranno assaggiare il pasto rustico del rifugio con prodotti a chilometro zero lo potranno fare tramite prenotazione (339 8305044 anche whatsapp).