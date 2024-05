Ieri mattina, nella sala conferenze della sede Asl di via Oderisio, è stato presentato il catalogo delle offerte educative e formative per l'anno scolastico 2024/2025. Il programma, costituito da 7 progetti destinati agli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale, prevede anche corsi di formazione specifici per i docenti e l'impiego di materiali e metodi utili per coinvolgere gli alunni, le famiglie e il tessuto sociale.

Si tratta di un'iniziativa proposta con cadenza annuale, che ha raggiunto già l'adesione di 2.532 alunni, molti di più del tetto massimo di 2.000 ragazzi fissato dalla Regione Campania. «A caccia di emozioni», «Un amico a quattro zampe», «Una P.A.T», «Atlante proteggi la tua schiena», «Quadrfoglio», «Unplugged» e «Raccontami una storia» sono i percorsi destinati ad alunni di diverse fasce d’età, partendo dai più piccoli, per sviluppare emozioni e istruire gli allievi delle elementari sul linguaggio dei cani, passando per i piatti della tradizione agroalimentare, per una corretta alimentazione e attività fisica, coinvolgendo gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado fino ad arrivare alla prevenzione per l'uso del tabacco e dell'alcol con gli studenti delle scuole di secondo grado, cui è destinato anche il progetto per l'acquisizione delle competenze sociali, emotive e relazionali per prevenire le dipendenze patologiche. Ogni progetto avrà un referente e ogni istituto potrà aderire a un massimo di tre programmi.

GLI OBIETTIVI

«È il risultato - ha spiegato il dg Gennaro Volpe - di un’efficace e consolidata rete di collaborazione tra l'Asl e le scuole per costruire un sistema educativo per l'intera popolazione, che comincia dalla scuola. È importante fare rete per ottenere risultati apprezzabili anche tra i giovanissimi per promuovere l'educazione a corretti stili di vita che si coniuga con la prevenzione che, ora che ci siamo lasciati alle spalle la pandemia, dovrà essere intensificata». La possibilità di usufruire di personale specializzato per fornire agli alunni le informazioni e i mezzi necessari per prevenire atti di violenza gratuita ai danni degli animali, per promuovere stili di vita sani e per creare le basi per evitare che gli adolescenti rimangano imbrigliati nelle maglie delle dipendenze, rappresenta un importante tassello per attuare la complessa funzione educativa delle generazioni future.