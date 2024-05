Al netto delle polemiche e del veleno che continua a serpeggiare sui social nel rovente clima della campagna per le amministrative sangiorgesi, le politiche sociali vengono declinate nelle linee programmatiche delle quattro liste in campo. Casa, famiglie, anziani, migranti, servizi alla persona: il sociale continua a interrogare i candidati al governo della cittadina.

«Creeremo un osservatorio sull’immigrazione, collaborando con i rappresentanti delle varie etnie, favorendo così una civile e solidale integrazione», si legge nel programma elettorale della lista «SanGiorgioDomani», di cui è candidato sindaco Franco Cuomo. «Riteniamo che i temi delle politiche sociali siano trasversali alla maggior parte dei punti del nostro programma - aggiunge quest’ultimo -. Mettere in campo, ad esempio, strategie di sviluppo urbano sostenibile e di riqualificazione dell’ex edilizia popolare vale a dire pensare a una reale ricaduta sulle politiche per l’inclusione sociale. Metteremo in atto forme di governance per una migliore progettazione delle politiche sociali e degli investimenti, pianificazione strategica a lungo termine, coinvolgendo i cittadini in tutte le fasi della definizione delle politiche».

Per Giovanna Petrillo, al timone di «SanGiorgioFutura», «il nostro Comune, da capofila, ha contribuito alla costituzione dell’Azienda Consortile Servizi Sociali B2. È in questo ambito che dobbiamo sviluppare il nostro protagonismo per un welfare di comunità, inclusivo e solidale, con un’offerta di servizi che sappia stimolare comportamenti responsabili, promuovendo altresì l’associazionismo sociale. Svilupperemo l’idea delle Porte di comunità, con l’attivazione di spazi, fisici e virtuali, di ascolto, di supporto e di accompagnamento ai cittadini per generare relazioni e legami sociali e far incontrare i bisogni di chi si trova in condizioni di difficoltà con le disponibilità di chi desidera donare parte del proprio tempo alla comunità. Questi spazi promuoveranno azioni di contrasto alla solitudine, realizzando iniziative tese a rivitalizzare i concetti di vicinato e di condivisione».

Giuseppe Ricci, candidato sindaco di «SanGiorgioRinasce», propone invece una serie di azioni caratterizzanti come la «promozione di una rete di servizi contro la solitudine e l’isolamento, specie di anziani e disoccupati; la collaborazione con il terzo settore, le parti sociali, le parrocchie, la mensa francescana, la Caritas e i centri civici per anziani e giovani, al fine di contrastare l’esclusione sociale e la povertà, e mantenere una rete sociale attiva e inclusiva; il sostegno alla genitorialità con carta dei servizi e bonus per nuovi nati; progetti per le persone con disabilità; la promozione di progetti di inclusione, rivolti a percettrici e percettori del reddito di inclusione; accoglienza e integrazione per chi lascia il proprio Paese a causa delle guerre, per motivi economici o di persecuzione; un centro ricreativo per la terza età ma anche per l'infanzia e l’adolescenza, oltre al ripristino del centro antiviolenza».

Il programma di Maurizio Bocchino, candidato di «SanGiorgioProtagonista», propone di «istituire un piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche in tutti i luoghi pubblici; di attivare uno sportello di ascolto per tutte le fragilità umane, per il contrasto delle ingiustizie sociali, contro ogni forma di violenza e discriminazione; di riportare, inoltre, lo sportello anti-violenza sulle donne». Tra gli obiettivi quello di puntare sull’attenzione specifica alla terza età e alla non autosufficienza con la concessione di spazi adeguati alle associazioni degli anziani; la promozione di una rete di servizi contro la solitudine e l’isolamento, mantenendo una rete sociale inclusiva e attiva; collaborazione con l’Associazione carabinieri in congedo; il miglioramento del rapporto tra cittadini ed ente con l’ufficio relazioni con il pubblico.