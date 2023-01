Controllo e verifica del pagamento degli oneri urbanizzativi degli ultimi 10 anni. Ora c'è anche una mozione di 6 consiglieri: Gianluca Melillo e Diego Mercurio, che da poco si sono distaccati dalla maggioranza, Vincenzo Boniello, Giuseppe Ricci e Alessia Accettola di San Giorgio bene comune e Giancarlo Bruno di Insieme hanno presentato la mozione avente ad oggetto: «Individuazione soggetto terzo per il controllo e il recupero degli oneri di urbanizzazione», indirizzata al presidente del consiglio Sigismondo Fragassi che, a sua volta, aveva sollecitato l'amministrazione sulla delicata questione. I sei chiedono di «discutere e impegnare il sindaco e la giunta affinché nel prossimo Consiglio comunale venga discussa e votata la mozione e che si proceda, entro 15 giorni dalla data di approvazione in Consiglio, a predisporre idoneo avviso per l'individuazione di un soggetto terzo che effettui il controllo sugli oneri di urbanizzazione, così come dichiarato a mezzo stampa dal presidente del consiglio Fragassi». I consiglieri rimarcano, inoltre, quanto dichiarato da Fragassi che sollecitava gli uffici e l'amministrazione ad un «controllo incrociato e un'attenta verifica degli oneri di urbanizzazione, dei costi di costruzione e diritti di segreteria dovuti dalle numerose società, imprese, ditte e privati che hanno edificato sul territorio comunale o che hanno inoltrato richiesta di sanatorie negli ultimi dieci anni».

L'opposizione storica di Boniello, Accettola, Ricci e Bruno, assieme ai due nuovi consiglieri Melillo (ex capogruppo di maggioranza) e Mercurio sottolineano ancora, nella loro lunga premessa, quanto dichiarato sempre dal consigliere delegato alla trasparenza e legalità: «Il controllo dovrà accertare se le somme dovute e i calcoli tecnici che le hanno determinate siano congrui con le norme vigenti e sono state effettivamente versate. Dopo mie insistenti sollecitazioni agli uffici, al sindaco e alla giunta c'è stata una risposta: hanno controllato solo un anno, e questi oneri dopo 10 anni vanno in prescrizione, trovando anomalie che andavano sanate». Alla base della mozione proposta dai sei consiglieri vi è la dichiarazione sempre di Fragassi: «Alla luce del fatto che il controllore non può controllarsi da solo avevo sollecitato l'amministrazione a individuare un soggetto terzo. Mi aspetto un'azione incisiva e chiedo alla maggioranza e alla giunta a fare di più e andare fino in fondo alla vicenda».

A replicare per la maggioranza è lo stesso Fragassi: «È in corso di predisposizione una delibera nel senso da me auspicato per individuare un soggetto terzo, un ingegnere, un esperto in materia, che indicherò io ed al quale sarà affidato l'incarico di fare i controlli e accertare se le cose sono state fatte bene».