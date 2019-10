Vertenza Samte, ancora un rinvio del vertice di Napoli. La riunione prevista per domani, alle 10, con il vice presidente della Regione Fulvio Bonavitacola ha subito un ulteriore slittamento dopo la nuova intesa tra Bonavitacola, Di Maria e Agostinelli. Da decidere la data e questo al fine di completare l'istruttoria in atto, finalizzata alla risoluzione della problematica relativa alle retribuzioni dei lavoratori Samte e alla procedura di licenziamento in atto. Dal canto suo, l'amministratore unico Agostinelli ha confermato che fino alla data dell'incontro le procedure di licenziamento possono considerarsi sospese.

«La società provinciale dice - non procederà con l'invio delle lettere di licenziamento ai 41 dipendenti. Insieme al presidente Di Maria, stiamo lavorando per trovare la quadratura del cerchio con Regione, Irpiniambiente, Sapna e Comune di Benevento. Stiamo tutti lavorando con le altre società provinciali e i sindacati per risolvere nel migliore dei modi la problematica relativa alle retribuzioni dei lavoratori e alla procedura di licenziamento».

Dal canto suo, anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è intervenuto nella vertenza Samte per dare un sostegno e un aiuto concreto alla risoluzione della vertenza per evitare i licenziamenti. «Stiamo lavorando dice per una intesa finalizzata a ottenere una soluzione giuridica corretta. Devo prendere atto però che vi è una scarsa solidarietà da parte delle altre Province mentre la nostra è stata sempre molto solidale. Basti pensare ai rifiuti dell'area napoletana giacenti ancora nelle discariche post-mortem con le spese di gestione a carico dei cittadini sanniti.

La società Irpiniambiente comunque procederà ad accogliere il distaccamento temporaneo di 4 unità e anche Asia e Sapna prenderanno in carico provvisoriamente altri dipendenti della Samte. Solo Caserta non è solidale nonostante molti Comuni sanniti sversino i rifiuti indifferenziati allo Stir di Santa Maria Capua Vetere. Rispetto alle nostre richieste non vi è risposta dalla Provincia di Caserta che applica la tariffa più alta di 80 euro rispetto a quelle praticate da altre province. La problematica dei lavoratori della Samte l'abbiamo ereditata dalle disastrose gestioni precedenti del Pd. Nonostante tutto spero che la vertenza si risolva positivamente».

Per Eduardo Marra della Cisl il rinvio è dovuto sicuramente all'indisponibilità di alcuni attori, tra i quali la Regione. «L'importante dice - che si risolve il tutto e soprattutto che sono stati sospesi i provvedimenti di licenziamento». Sul rinvio del vertice di Napoli Giannaserena Franzè della Cgil è fiduciosa per un buon esito della trattativa che dura da più di 2 mesi: «Sul rinvio spero si tratti di una necessità finalizzata alla ricerca della soluzione migliore così come da impegni assunti in Regione. Spero, invece, che non si tratti di un modo per dilatare inutilmente questa vertenza i cui contorni diventano sempre più drammatici». Cosimo Pagliuca della Uil spera che non ci sia la crisi e che venga trovata la soluzione per la tutela dei livelli occupazionali. «L'incontro è stato rinviato - dice - poiché ancora non hanno trovato la quadra per effettuare lo spostamento dei lavoratori presso le altre società. I licenziamenti però sono stati congelati».

