Operatore ecologico stroncato da un malore

Stroncato da un malore mentre si recava in campagna. La comunità di Frasso Telesino si ritroverà nella chiesa di Campanile per dare l’ultimo saluto a Clemente Gisondi, l’uomo rinvenuto privo di vita nella tarda serata di lunedì in un terreno del piccolo centro del Taburno Camposauro.

Operatore ecologico, 52 anni, secondo una prima ricostruzione Gisondi sarebbe uscito di casa nel pomeriggio di lunedì per non farvi più ritorno. Così alla sera, i familiari, preoccupatisi per non averlo visto rientrare a casa per cena si sarebbero messi alla sua ricerca. E sono stati proprio loro a ritrovarlo nei pressi di un fondo agricolo quando erano già passate le 22.

A quel punto è scattato l’allarme. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 ed i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.