Fondo opere indifferibili del Pnrr, alla fine i 6,3 milioni di pre-assegnazione destinati al Sannio diventano la metà. In diversi casi, le procedure da parte degli enti non sono state completate nelle rigide tempistiche imposte (ad esempio perché gli affidamenti non sono stati avviati prima del 31 dicembre 2023) e così il Mef ha confermato solo in parte l’assegnazione dei fondi. Un peccato, perché in questo modo è andato in fumo un 10% di incremento del contributo iniziale, destinato secondo le intenzioni progettuali a fronteggiare l'eccezionale aumento dei costi legati ai materiali da costruzione negli appalti pubblici, aiutando così l’avvio delle gare per una serie di opere ritenute di particolare importanza.

APPROFONDIMENTI Elezioni Sannio, Lombardi e Petrucci già «testano» l’appeal Sannio, fondi per asili nido: ok solo il capoluogo, out undici Comuni Pnrr, nel Sannio bilancio in chiaro per i progetti nella sanità

I tagli disposti dal Mef colpiscono interventi destinati a diversi istituti scolastici.

Si parte dai lavori che nel capoluogo prevedono l’abbattimento degli edifici «Torre» e «Sala», con la ricostruzione di un unico complesso scolastico: in questo caso il Comune di Benevento perde un milione e mezzo di euro. Più contenuto (64mila euro) è il surplus che Palazzo Mosti perde in relazione all’adeguamento sismico e igienico funzionale con l’abbattimento delle barriere architettoniche della scuola Cretarossa. Per altri 3 istituti della città sono i progetti della Provincia a perdere l’incremento pre-assegnato: si tratta del «Rampone» del quartiere Ferrovia (150mila euro in meno, che sarebbero stati destinati ad alimentare la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico), dell’istituto «Palmieri», nella stessa zona (95mila euro per la manutenzione straordinaria), e del Convitto Nazionale di piazza Roma, dove l’intervento di restauro e miglioramento sismico perde un incremento di 200mila euro. Sempre la Rocca perde la possibilità di alimentare con ulteriori 255mila euro i lavori per il nuovo liceo scientifico di San Bartolomeo in Galdo, come pure deve rinunciare a 516mila euro utili per migliorare l’intervento sulla viabilità nell'area Titerno-Tammaro. I tagli hanno interessato anche i progetti di Pietraroja (che perde 50mila euro da investire nella rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali del museo Paleolab), San Leucio del Sannio (84mila euro destinati a rimpinguare i lavori per la nuova palestra della primaria) e San Bartolomeo in Galdo (100mila euro per il territorio).

Nell’elenco dei progetti per i quali il Mef ha confermato la pre-assegnazione ci sono 6 interventi sanniti. Lo stanziamento più consistente (1,4 milioni) arriva in città ed è destinato ad alimentare il progetto del Comune di riqualificazione funzionale degli immobili ex Orsoline e mercato commestibili-galleria Malies. Diverse le scuole in elenco. L’importo più cospicuo (707mila euro) riguarda il progetto della Provincia per l’Iis «Le Streghe - Marco Polo» di via Santa Colomba. Sempre della Provincia sono altri due progetti su istituti scolastici, alimentati con 330mila (nel caso della manutenzione straordinaria del convitto a servizio dell'istituto agrario «Vetrone») e con 287mila euro (lavori per miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza del liceo «Giannone» di piazza Risorgimento). Confermati dal Mef anche due ulteriori contributi della Provincia, quelli destinati a supportare i lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio «Medi» di San Bartolomeo in Galdo (200mila euro) e l’adeguamento dell'alberghiero «Aldo Moro» di Montesarchio (310mila euro). Chiude l’elenco dei contributi ammessi lo stanziamento di 30mila euro che a Castelpagano supporterà la realizzazione di un percorso fitness attrezzato all'interno della pineta comunale.