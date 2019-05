Discarica di rifiuti speciali nell'ex opificio, area sequestrata

Martedì 21 Maggio 2019, 01:00

BENEVENTO - Un ex opificio trasformato in discarica di rifiuti speciali. È successo a Torrecuso, in contrada Torrepalazzo, dove i carabinieri del gruppo forestale di Benevento hanno trovato scorie di fonderie e molto altro. Un grosso quantitativo di rifiuti pericolosi era stato abbandonato in un capannone, una volta utilizzato come opificio.La scoperta è stata fatta dal nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare, supportato dal personale della stazione di Benevento e dall’Arpac, nell’ambito di una serie di verifiche e monitoraggio delle aree del territorio provinciale ritenute contaminate o interessate da irregolarità in materia ambientale.I forestali hanno ritrovato 650 metri cubi di «scorie di fonderia» derivanti da una precedente attività di fusione del piombo e risalenti a circa 10 anni fa. E ancora, diversi metri cubi di elettroliti di batterie esauste e vari accumulatori. Il tutto stoccato in contrasto con quanto previsto da quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Nell’area rinvenute anche «polveri prodotte dagli impianti di abbattimento fumi» (polvere sottile dal colore bianco) contenute in diversi sacchi di grandi dimensioni. L’area è stata sottoposta a sequestro per evitare ulteriore inquinamento dell’ambiente circostante. Erano, infatti, evidenti le tracce di rifiuti solidi e liquidi riversate sul piazzale interno ed esterno dell’azienda che, a contatto con gli agenti atmosferici, avrebbero potuto compromettere ulteriormente il paesaggio circostante.