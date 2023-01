Nuova notte di follia e allarme al Pronto soccorso dell'ospedale San Pio. Un giovane di 32 anni di nazionalità marocchina ha seminato il panico tra gli ammalati in attesa di cure e di ricoveri e il personale medico. «Vi sgozzo tutti» urlava il giovane che è stato bloccato da poliziotti, di cui uno avendo riportato contusioni al torace e a una gamba ha avuto una prognosi di dieci gironi. Il giovane, accusato di lesioni, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale ieri pomeriggio è stato processato per direttissima davanti al magistrato monocratico Mariagrazia Monaco, per cui ha potuto lasciare il carcere di contrada Capodimonte avendo ottenuto la misura dell'obbligo di firma tre volte la settimana.

La vicenda ha avuto inizio dopo la mezzanotte quando al Pronto soccorso si è presentato Adel Elghrysy. «Ho delle ustioni, mi dovete curare», ha detto il 32enne marocchino ai sanitari preposti all'accettazione. Ben presto i medici si sono accorti dell'inesistenza delle ustioni. Una diagnosi che però non ha soddisfatto lo straniero che ha iniziato a inveire contro i presenti, medici e infermieri, coinvolgendo anche i pazienti in attesa. Urla scomposte e minacce. Nessun tentativo di riportarlo alla ragione ha prodotto effetti. L'uomo ha continuato a chiedere farmaci e a inveire minacciando di passare a vie di fatto. A questo punto è scattato l'allarme al 113. Una pattuglia di agenti della Squadra Volante giunta sul posto ha tentato di convincere l'uomo a lasciare il pronto soccorso. Un'opera di persuasione anch'essa fallita. Da qui la decisione di portar fuori dal Pronto soccorso di forza l'uomo. E per far ciò ne ha fatto le spese un agente, rimasto ferito. Il 32enne è stato così condotto in Questura dove si è proceduto alla sua identificazione. Si è cosi appurato che aveva anche dei precedenti, e che da qualche tempo, almeno dal mese di dicembre, risiede in città, dove spesso alloggia presso la Caritas. Risulta in ogni caso senza fissa dimora. Gli agenti hanno riferito sull'accaduto al magistrato di turno, il sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro, che ha disposto il trasferimento presso il carcere di contrada Capodimonte. Il 32enne ieri pomeriggio, difeso dall'avvocato Andrea Ricciardi, è stato giudicato per direttissima.

Il magistrato ha ascoltato i poliziotti che avevano proceduto all'arresto, poi ha chiesto all'imputato di fare una sua ricostruzione dell'accaduto, ma il marocchino si è avvalso della facoltà di non rispondere. Così sono state disposte la convalida dell'arresto e la misura dell'obbligo di firma, come chiesto dal pubblico ministero. Il procedimento è stato rinviato al 12 aprile, tenuto conto della richiesta del difensore dei termini a difesa. Il 31 dicembre, sempre presso il Pronto soccorso del San Pio erano stati vissuti altri momenti di paura. Un cittadino russo di 28 anni, dopo aver aggredito un'infermiera aveva aggredito una guardia giurata, intervenuto a difesa della donna, tentando di sottrargli la pistola. L'uomo era stato arrestato ed è tuttora detenuto.



Due episodi che ripropongono il problema della sicurezza del pronto soccorso. Del resto si tratta di un problema comune a molte strutture sanitarie alla prese con utenti che spesso finiscono con aggredire personale sanitario e altri degenti. «Non a caso abbiamo chiesto una dettagliata planimetria del pronto soccorso - dice Mario Ciarlo segretario della Fials - per stabilire un limite di capienza, che è un elemento essenziale anche per garantire la sicurezza. Quando c'è un'affluenza superiore ai limiti stabiliti diventa anche più complesso garantire condizioni di controllo». E appare indispensabile pertanto che, come è avvenuto in altre strutture sanitarie alle prese con analoghi problemi di sicurezza, l'afflusso degli utenti al Pronto soccorso sia regolamentato alla presenza di più guardie giurate, in grado di poter operare interventi immediati, facendo affidamento sulle forze dell'ordine solo in casi estremi.