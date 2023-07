Nuova fase di addii che riguarda quattro dirigenti medici del Rummo, mentre si procede alla stabilizzazione di 29 dipendenti appartenenti alla categoria del personale di comparto. Archiviata la performance del 2022, conclusa in positivo, dai primi mesi dell'anno in corso, l'azienda ospedaliera ha dovuto fare i conti con l'esodo inarrestabile degli specialisti di varie branche. Nelle ultime ore, è stato attivato l'iter per consentire l'entrata in quiescenza di un anestesista, uno psichiatra infantile e un urologo, mentre uno specializzando in Gastroenterologia ha rassegnato le dimissioni.

Storie diverse per ognuno di loro in quanto, il dirigente medico di Urologia, classe 1953, aveva già usufruito della possibilità di essere trattenuto in servizio fino al compimento dei 70 anni di età. Il neuropsichiatra infantile è, invece il dirigente medico responsabile dell'unità semplice dipartimentale di Neuropsichiatria infantile che erogava prestazioni ai pazienti in età infantile ed evolutiva, coadiuvato solo da uno psicologo, al terzo piano del padiglione San Pio. Il pensionamento dell'anestesista si inserisce in un contesto di grave criticità per la branca. Per quanto riguarda la Gastroenterologia, a rassegnare le dimissioni è stato uno specializzando, in servizio a tempo determinato che ha rescisso il contratto di lavoro.

Va specificato che l'assunzione degli specializzandi è sempre a tempo determinato, fino a quando non completano il periodo di specializzazione. Nella fase successiva possono decidere se continuare il percorso lavorativo usufruendo di un'assunzione a tempo indeterminato oppure lasciare la struttura in cui hanno effettuato il praticantato.in cui dovrà essere sostituito in tempi brevi l'unico medico in organico, di un'unità complessa di Anestesia e rianimazione che perde un altro elemento, di dirigenti medici ormai avanti negli anni che continuano a lavorare fino a quando ne hanno la possibilità e di giovani generazioni che avvertono la necessità di cambiare, sempre alla ricerca di nuove esperienze. A questo punto, sorge anche il dubbio legittimo che, al di là dell'attrattività del luogo di lavoro, alla base delle defezioni ci sia un fenomeno di costume ormai codificato, che affonda le radici nella mancanza di dedizione alla professione e dello spirito di sacrificio necessario ad affrontare le difficoltà quotidiane che si incontrano in una qualsiasi azienda sanitaria e non. Sono ormai circa 25 i medici che, per motivi diversi, hanno lasciato l'ospedale dall'8 febbraio 2023 ed accaduto anche perché molti hanno deciso di scegliere soluzioni più comode, più consone e più vicine a casa.

L'ospedale cittadino ha purtroppo il limite di sorgere in un'area interna che sta perdendo pezzi su più fronti proprio per questa sua peculiarità. A questa volontà delle giovani generazioni di andare alla ricerca di attività più gratificanti e meno onerose, si aggiungono inevitabilmente i dirigenti medici che hanno raggiunto l'età della pensione che, al Rummo sono tutt'altro che pochi. L'età media dei dirigenti medici e dei primari in servizio in alcuni reparti strategici è abbastanza elevata e tale da richiedere un ricambio generazionale che, al momento, sembra non essere disponibile.

sIntanto, c'è la svolta definitiva per quanto riguarda il personale di comparto perché il Rummo ha preso atto delle graduatorie di merito redatte dalle commissioni esaminatrici e ha proceduto alla stabilizzazione di 26 infermieri, di 2 tecnici di laboratorio biomedico e di 1 ostetrica. Il provvedimento delle ultime ore ha consentito di mettere un punto fermo sul caso dei precari, attraverso la regolarizzazione di operatori sanitari che entreranno a far parte dell'organico dell'azienda ospedaliera in pianta stabile. Quindi, è stata fatta luce in una vicenda che era esplosa all'inizio dell'anno in corso e che aveva destato preoccupazione, tra le organizzazioni sindacali ma soprattutto tra le file del personale infermieristico che, fino a qualche mese fa, non aveva ricevuto alcuna rassicurazione in merito alla stabilizzazione e aveva temuto di dover rinunciare al posto di lavoro dopo anni di servizio nei reparti Covid. Consentire ai precari di entrare a far parte dell'organico dell'ospedale cittadino, rappresenta una conquista per i precari ma anche un'opportunità per il Rummo di poter fare affidamento su un numero maggiore di operatori sanitari.

Intanto braccio di ferro per «la mancata corresponsione della produttività del 2021 al personale» denunciato dal segretario generale Cisl Irpinia-Sannio Massimo Imparato. Si tratta di 357mila 854 euro. Sembra che quei fondi siano destinati «agli

sforamenti dei fondi contrattuali degli anni precedenti al 2021». Di conseguenza rimarca Imparato «quelle risorse non potevano essere assegnate sul 2021 come deliberato in fase di bilancio».